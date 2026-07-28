Milei hablará el jueves por cadena nacional para presentar la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 hs para presentar oficialmente la reforma del Banco Central, uno de los proyectos que el Gobierno considera centrales dentro de su programa económico. La fecha y el horario fueron confirmados este martes por el vocero presidencial, quien adelantó que el mandatario explicará personalmente los principales lineamientos de la iniciativa.

La decisión de comunicar la reforma mediante un mensaje transmitido por cadena nacional refleja la importancia que la Casa Rosada le asigna al proyecto, que busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y forma parte de las transformaciones estructurales impulsadas por la administración libertaria. Aunque el Gobierno aún no difundió el contenido completo de la propuesta, se espera que Milei detalle los cambios previstos y los objetivos que persigue con la reestructuración del organismo.

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