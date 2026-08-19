Flybondi, en caída libre: 13 días sin volar, web desconectada y US$ 19 millones en pasajes "fantasmas"

Entre 14 cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales, el jueves 6 de agosto se convirtió en el úlltimo día en que Flybondi "intentó volar". De ahí en más la empresa que a través de COC Global Enterprise controla el empresario y exagente de inteligencia Leonardo Scatturice entró en "el cono del silencio", y hasta fue desconectada su web (da error 403), la única conexión que mantenían para reclamar quienes compraron pasajes de vuelos que se cancelaron en las últimas semanas.

Lo único concreto del caso es que tanto el gobierno de Javier Milei como las autoridades aéreas, que han permitido que la empresa continuara vendiendo esos miles de pasajes cuando ya sus problemas de atrasos y cancelaciones eran moneda corriente, no han anunciado decisiones sobre su operatoria, y en números se estimo que los pasajes vendidos "y en el limbo" rondarían los 19 millones de dólares. Por cierto, el tema corre el riesgo de pasar a convertirse en el discurso oficial en "otro problema entre privados", la expresión que usan tanto Milei como Luis Caputo cuando les hablan de grave cuadro de endeudamiento que soportan millones de familias argentinas con bancos y billeteras virtuales.

Nadie sabe si Scatturice conseguirá salvar a Flybondi.

Como nadie se expide a nivel oficial sobre Flybondi, la sospecha general es que la pasividad estatal, y cierta protección oficial, se deben a que Scatturice es un personaje cercano a Javier Milei, incluso buena parte de la agenda que el Mandatario ha cumplido en sus múltiples ciajes a los Estados Unidos lo tuvieron al empresario y exagente de inteligencia entre sus organizadores.

Se estima que todavía hay unos 800 empleados en Flybondi, la mayoría con salarios adeudados desde junio y algunos desde mayo, y la pregunta que se hacen todos en el sector aercomercial es como se le permitió durante semanas a una aerolínea que casi no volaba seguir vendiendo pasajes "fantasmas".

Trabajadores de Flybondi denuncian despidos, salarios adeudados y falta de obra social

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha quedado en una posición insostenible, al ratificar la habilitación técnica de la firma, bajo el argumento formal de que "no tiene herramientas para una suspensión preventiva".

Esa "no suspensión" es la que permitió que la empresa siguiera recaudando a costa de pasajeros que, por la razón que fuera, confiaban en que la operatoria cuando llegara la hora de sus vuelos estaría normalizada. Claro que sin aviones disponibles y con cuentas embargadas, esa opción era casi imposible, pero los pasajeros se vendieron y ahora, sin web, los que compraron no tienen ni siquiera donde reclamar. Al Gobierno de Javier Milei, a tono con lo que pasó con la morosidad de bancos y billeteras virtuales, les conviene no recurrir...

Embargos judiciales

En su momento la Justicia embargó cuentas de Flybondi por más de 1.500 millones de pesos a requerimiento de los organismos fiscales y de control aduanero. A eso se suman los pedidos de quiebra de otros deudores de servicios prestados a Flybondi. Así proveedores como YPF restringieron el suministro de combustible a pagos anticipados, mientras que empresas de servicios de rampa y las firmas de leasing internacional le quitaron a la empresa de Scatturice varias aeronaves por alquileres impagos que rondan otros 25 millones de dólares.

Así, mientras centenares de trabajadores denuncian el incumplimiento total de los acuerdos de indemnización oportunamente homologados, todos los que quedan tienen hasta cortados sus servicios de obra social. Los especialistas consideran que a Flybondi solo el concurso preventivo la salvaría de la quiebra total.

HB