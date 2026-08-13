Trabajadores de Flybondi denuncian despidos, salarios adeudados y falta de obra social

Trabajadores y ex trabajadores de Flybondi denunciaron una situación crítica dentro de la empresa, con despidos, retiros voluntarios impagos, salarios adeudados y falta de cobertura médica. En este contexto, desde Ronda de Investigación, en uno de los segmentos de +Perfil, se puso en contacto con Melanie, trabajadora despedida y parte de un grupo de autoconvocados, aseguró que el conflicto afecta a unos 700 empleados en todo el país.

“Es una situación súper delicada. Nosotros hasta el momento, bueno, éramos 700 empleados a nivel nacional”, planteó Melanie, la empleada de Flybondi que fue despedida por la empresa.

Tanto los trabajadores despedidos como los retirados de forma voluntaria no cobraron

Según explicó, los despidos comenzaron en abril y continuaron durante los últimos meses. Algunos trabajadores aceptaron retiros voluntarios ofrecidos por la compañía, pero los pagos no se concretaron en todos los casos: “Algunos pudieron cobrar una cuota, otros pudieron cobrar dos, otros directamente no cobraron. Y todo lo que es indemnizaciones, no se cobró nada”.

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Además, relató su propia situación: “A mí me despidieron el 20 de julio y te empujan ellos directamente a ir a lo legal, que es lo que están buscando claramente”.

Asimismo, Melanie sostuvo que el problema excede las indemnizaciones y alcanza también a quienes continúan trabajando en la compañía. “El problema acá es que si vos estás queriendo arreglar algo, pagues lo que le debés a los empleados en este caso”, exigió.

Desde cuándo Flybondi no ejerce los pagos correspondientes

Sobre la misma línea, detalló: “Salarios adeudados desde mayo. Y la semana pasada, Flybondi hace meses dejó de pagar aportes. Por ende, la semana pasada cortaron la obra social tanto para empleados activos, que todavía la empresa sigue funcionando, como para ex empleados”.

Sobre la situación de quienes todavía permanecen en la empresa, fue contundente: “No tienen obra social, no tienen sueldo, no tienen aguinaldo, no tienen comunicación porque la empresa no les habla, no les contesta, nada. Ni los que están adentro ni los que estamos afuera. La verdad, la comunicación es nula de parte de ellos en general”.

Los rumores indican un cambio de marca por parte de la empresa

Sobre la posibilidad de que la compañía abandone la marca Flybondi y opere bajo otra denominación, la ex empleada señaló que no existe una comunicación oficial, aunque circulan rumores. “Sabemos los rumores que se escuchan, porque ellos no han anunciado nada oficialmente, es lo que todos estamos viendo”, expresó.

Su interpretación es que podría buscarse eliminar la marca junto con las obligaciones acumuladas: “Para mí lo que quieren hacer es eliminar la marca Flybondi con todas las deudas que tiene”.

Según agregó, esas deudas no afectarían únicamente a los trabajadores: “No es una deuda sólo con trabajadores, es una deuda con ex trabajadores, con trabajadores, con pasajeros de meses, de cosas que les deben, es deudas con los proveedores de todo tipo y deudas también a nivel de estado nacional”.