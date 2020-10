FMI, créditos y China: cómo juegan las elecciones de EE.UU. en la economía

Las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos el 3 de noviembre determinarán la relación bilateral con América latina en los próximos años, en medio de una creciente preocupación en Washington por el avance de China en la región.

Para la Argentina, EEUU tendrá un rol clave para aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por su peso en el directorio, pero también por la necesidad de contar con más financiamiento de organismos multilaterales. En ese contexto, en el Gobierno cayeron mal las declaraciones del flamante titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que cuestionó las políticas económicas.

“El Gobierno tiene que entender que cada política que lleva a cabo, y cada disputa política o no política, tiene repercusiones ante los ojos de los inversores. Hay políticas que, sea intencional o no intencional, mandan mensajes equívocos a los mercados", dijo Mauricio Claver-Carone en una entrevista de La Nación. Para el Ejecutivo, no puede haber condicionamientos.

El representante por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, planteó que “no hay que focalizar tanto cómo el mercado toma las medidas sino según el impacto para la sociedad argentina”. El funcionario, que trabaja con el ministro de Economía Martín Guzmán en la renegociación del programa con el organismo, se mostró “cautamente optimista” y reiteró en declaraciones a CNN Radio que “la intención es financiarse para poder salir del acuerdo con el Fondo. El tamaño y el diseño (del financiamiento) surge de cuáles son las necesidades puntuales y es lo que se está negociando”.

Para el analista Agustin O’Reilly, titular de Moody Brook, “luego de algunas críticas del manejo de la pandemia y algunos desencuentros Estados Unidos comenzó a retomar posiciones en los organismos multilaterales que, de una posición neutral hacia la Argentina, comenzaron a ser críticos sobre la gestión económica”. Entre los detonantes cita la restitución de “las trabas a las importaciones, al movimiento de capitales al exterior y a la intervención directa sobre el mercado cambiario con amplias restricciones. Las últimas declaraciones del presidente del BID son claras en este sentido. ‘La luna de miel con argentina se terminó’”.

Del BID, el Banco Mundial y la CAF, ex Corporación Andina de Fomento, depende el financiamiento para la obra pública con la que el Gobierno busca traccionar la recuperación en los próximos meses, sobre todo en el primer semestre de 2021.

Ante la nueva situación institucional del BID, el presidente de la Fundación Centro de Estudios Americanos (CEA), Luis María Savino es más optimista: “promoverán inmediatamente la ampliación crediticia para direccionarla especialmente al sector privado de la región en donde la Argentina sería tenida en cuenta”.

Inversiones. “Las últimas medidas del Gobierno de Trump plantean un enfoque que “intentaría favorecer las radicaciones de empresas, acompañado por un plan de ayuda financiera de organismos internacionales destinado a los sectores público y privado, a fin de limitar el avance desmedido de China en la región”, remarcó Savino.

En la Cámara que nuclea a las empresas estadounidenses con inversiones en la Argentina (AmCham) plantean que la creciente disputa geopolítica con China ha cobrado cada vez más importancia en la agenda de los Estados Unidos para América Latina.

“En los próximos años, esa dinámica influirá en las acciones y en las posibles alianzas de los Estados Unidos en la región, sea bajo la administración de Trump o la de Biden”, agregaron en la previa a una cobertura especial de las elecciones que realizarán con la Association of American Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA) el 3 y 4 de noviembre.

“Biden ha declarado que lo que no haga Estados Unidos en el ámbito del comercio internacional, China lo hará. Para enfrentar estos nuevos desafíos, Biden ha expresado que hay que permanecer cerca de los aliados y contar con la cooperación de los organismos internacionales para ejercer mayor presión sobre China”, remarca Savino.

