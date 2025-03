Fuertes bajas en Wall Street: El miedo a las políticas de Donald Trump que presagian recesión

Wall Street enfrenta horas difíciles y son varios los analistas que anticipan una recesión frente a la "guerra de los aranceles" que está desatando Donald Trump en el mundo. Esto anticipa una economía norteamericana que crecería menos este año, y tasas de interés que se mantendrían altas.

En este contexto, los mercados operaron la rueda previa con fuertes caídas, tanto a nivel local como en Wall Street, donde analistas hablaban incluso de “ventas de pánico”.

Desde la prestigiosa publicación The Economist anticiparon que "la ola de ventas no da señales de detenerse" e hicieron un racconto de pérdidas. "El índice S&P 500 de Estados Unidos cayó otro 3% el 10 de marzo, lo que deja al mercado de valores más observado del mundo con una caída de casi el 9% desde su pico del mes pasado. El Nasdaq, dominado por las empresas tecnológicas, ha caído un 13%. No es exactamente la nueva y audaz era de crecimiento estadounidense que el presidente Donald Trump tenía en mente", señalaron.

El caso es que en la rueda previa, En Wall Street, el índice Nasdaq sufrió su peor caída diaria desde 2022, y en la bolsa de Nueva York, se hundió un 4%, arrastrado por acciones como Tesla (-15,4%), Nvidia (-5,1%), Alphabet (-4,4%), y Meta (-4,4%). A su vez, el Dow Jones cedió un 2,1%, mientras que el S&P 500 perdió un 2,7%.

Cierre de mercados: lunes negro para la bolsa este 10 de marzo en medio de tensiones internacionales

"El estilo Trump primero generó ilusiones, luego preocupaciones y ahora incertidumbre y volatilidad", admiten los analistas de Cohen Aliados Financieros al reflexionar sobre la volatilidad en los mercados globales de las últimas jornadas. "El ida y vuelta con las medidas arancelarias golpea la confianza de los agentes económicos y afecta al nivel de actividad, que sin duda perdió impulso y solo resta saber cuán fuerte y por cuánto tiempo", expresaron.

En este sentido, vale recordar que el presidente norteamericano avanzó con la suba de aranceles a China, mientras que prorrogó un mes más a México y Canadá. "Parece claro que la suba de aranceles será un hecho y que, seguramente, el resto de los países tendrá medidas similares, afectando al comercio y al crecimiento global. Por ahora, los indicadores vienen mostrando resultados mixtos y volátiles, destacándose en la última semana el fuerte deterioro del balance comercial, en tanto que el mercado laboral mostró signos de fortaleza", señalan desde Cohen.

En este contexto, el mercado norteamericano arrancó una muy mala semana con caída de acciones y de bonos en tanto los inversores recalibran sus expectativas para EE. UU., previendo menor crecimiento. Los analistas de Cohen Aliados Financieros señalaron que "si bien el escenario para el país norteamericano es más incierto, los inversores parecen haber tenido cierta sobrerreacción y los activos americanos deberían recuperar el terreno perdido respecto a sus pares europeos y emergentes, pues los fundamentos de las empresas siguen siendo sólidos y la economía, a pesar de las dificultades, tendrá mejor desempeño que en Europa. Las miradas de esta semana estarán en los datos de inflación, que podrían traer buenas noticias a los inversores al marcar cierta desaceleración en el margen", previeron.

¿Hay sectores en los que se puede confiar?

El último Informe de Acciones Globales de PUENTE también da cuenta de un febrero en caída y un mal presagio para lo que viene.

"La volatilidad estará presente en el corto plazo en un contexto donde se espera que la tasa de referencia se mantenga en niveles elevados (hoy 4,5%) por un nivel de inflación mayor a lo esperado meses atrás antes de las medidas económicas de Trump y su impacto económico, tanto local como internacional".

Además desde PUENTE apuntaron que la expectativa para la economía de Estados Unidos es de menor crecimiento este año, que estaría en torno al +2,1% anual, según proyecciones de la Reserva Federal (Fed). "En medio de la volatilidad reciente, esta visión podría verse modificada hacia un estimado más prudente, lo que induce a priorizar la selectividad en sectores como Energía, Tecnología, Industrial y Financiero, focalizándose en compañías de calidad, con valuaciones razonables, fundamentos sólidos y elevados dividendos", indicaron.

Para que haya un giro, Trump necesita hacer "algo grande"

The Economist señala en un artículo del día de hoy que, si Trump quiere cambiar la situación, "puede que haga falta algo importante".

Y argumentan que los analistas se han vuelto más pesimistas sobre las perspectivas de la economía estadounidense, ya que la confianza de los consumidores se ha deteriorado y las expectativas de inflación han aumentado.

"Aunque la mayoría sigue prediciendo un crecimiento modesto, unos pocos esperan una recesión. Peter Berezin, de BCA Research, es uno de ellos: señala que, además de toda la turbulencia, los ahorros de los hogares acumulados durante la pandemia de covid-19 se han agotado, y las subidas anteriores de los tipos de interés siguen transmitiéndose a las hipotecas estadounidenses".

lr