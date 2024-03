Genneia colocó dos Obligaciones Negociables verdes por 33 millones de dólares

La empresa de generación de energías renovables, Genneia, colocó dos Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a US$ 33 millones, superando holgadamente su objetivo inicial de US$ 10 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de US$ 52 millones.

"Este exitoso resultado ratifica una vez más la sólida confianza que el mercado deposita en Genneia, reafirmando su posición como líder y referente de una transición energética sustentable que asegura la creación de valor para todos los grupos de interés y trabaja para preservar el medio ambiente", señaló la firma en un comunicado.

La licitación de las ON en el mercado local se llevó llevó adelante el 6 de marzo de 2024 y lo recaudado será destinado a financiar nuevos proyectos renovables, eólicos y solares. En tal sentido, los instrumentos financieros se sumarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que reúne a los principales actores del mercado de capitales.

Estos activos, catalogados como bonos verdes, serán el 12° y el 13° emitidos por la compañía, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Con esta transacción, la empresa fortalece su posición de liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS, donde ya ha emitido un valor aproximado de US$ 740 millones.

La calificación de las Obligaciones Negociables de Genneia se encuentra respaldada por su posición competitiva en el mercado de energía renovable, su flexibilidad financiera, altos márgenes de rentabilidad y una sólida y estable generación de flujo de fondos.

La compañía licitó Obligaciones Negociables que cumplen con las siguientes características:

CLASE XLIII : denominadas en dólares estadounidenses, se licitaron a una tasa de interés fija de 6.25%, pagadera trimestral a partir de los 6 (seis) meses desde la fecha de emisión y liquidación, con vencimiento en marzo 2027.

CLASE XLIV: denominadas en dólares estadounidenses y a ser integradas en efectivo en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, se licitaron a una tasa de interés fija de 5.0%, pagadera trimestral, con vencimiento en marzo 2026.

A comienzos de 2024, con la entrada en operación de su tercer Parque Solar Tocota III, Genneia logró superar 1 GW (1.004 MW) de capacidad instalada, un hito sin precedentes en el país. Es así que su cartera de proyectos se amplía, alcanzando tener 10 parques renovables, 7 eólicos y 3 solares.

De esta manera, es que la firma continúa posicionándose como líder en el mercado renovable alcanzando el 19% del total de la potencia instalada, conformada por un 21% de la generación de la energía eólica y el 12% de la energía solar.