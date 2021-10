Georgieva aseguró que el Fondo Monetario trabaja con la Argentina un plan "creíble y útil"

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este miércoles 13 de octubre que el organismo multilateral de crédito trabaja con el Gobierno argentino en la confección de un nuevo programa que sea "creíble y útil" para el país, en el sentido que "permita inducir el crecimiento y el empleo".



Durante la conferencia de prensa que ofreció la mañana de este miércoles en el marco de la Asamblea Anual conjunta del Fondo y del Banco Mundial, Georgieva aseguró que “el trabajo se apoya para encontrar una senda para que Argentina pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el gasto público".

Very good meeting with @Martin_M_Guzman in Washington today. Look forward to continuing our close work to durably address #Argentina’s challenges and build a more sustainable and inclusive recovery. pic.twitter.com/tCkOQG6bN1