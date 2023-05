La inflación complica a todos los sectores, y no sólo el día a día de los consumidores. Por caso, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss afirmó en las últimas horas que "el plan de obras públicas es difícil de llevar adelante con estos niveles de inflación".

Entre otras cosas, el titular de la CAMARCO alertó que "los contratos pierden valor económico mes a mes y los atrasos en los pagos, con tasas del ocho al 10%, hacen que una demora de uno o dos meses sean cifras muy difíciles de llevar".

Controles para una inflación descontrolada

Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre, el empresario sostuvo que si bien "hay muchas obras públicas en todo el país, no solo del gobierno nacional, también de los provinciales, el plan de obras públicas es difícil de llevar adelante con estos niveles de inflación".

Y detalló que los contratos de obra pública tienen un sistema de actualización de precios, con una fórmula polinómica con índices INDEC diseñada post-convertibilidad, para mantener constante los valores de los contratos firmados. Sin embargo, Wiss indicó que "se deteriora con estos niveles de inflación".

Obra pública con demoras de hasta 9 meses

Asimismo, remarcó que las obras vinculadas al Banco Mundial y al BID están bastante al día, pero aseguró que "las obras por convenio del gobierno nacional con las provincias o municipios tienen demoras más importantes".

En esta línea explicó que "hay casos en el interior de cinco a nueve meses. Esas obras están semiparalizadas o paralizadas. Grandes obras, como puertos, usinas de generación eléctrica no hay. Pero hay inversiones en FFCC y Vialidad. El gasoducto está financiado y no hay problema", agregó.

Alarma por la aceleración de la inercia inflacionaria: temen que alcance el 9% en mayo

En esa línea, también sostuvo que "hay obras de 20 mil a 40 mil millones de pesos que son obras importantes y muy difíciles de financiar en la situación que mencionamos. El sistema financiero no apoya fuertemente", se quejó el empresario y agregó que "La mayoría de las constructoras del país son pymes. No son obras demasiado grandes pero para las empresas son importantes".

Preocupación en el encuentro de socios

Vale recordar que en el día de ayer, 16 de mayo, se realizó un encuentro entre socios de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), y autoridades de la entidad donde analizaron el "grave impacto" que les ocasiona en las empresas la insuficiencia de los pagos de los trabajos realizados, a causa de la alta inflación y el tardío reconocimiento y compensación de sus efectos.. "Todo ello agravado por una creciente morosidad en los pagos en muchas Reparticiones", aseguraron en un comunicado desde la entidad.

Si persiste la situación que atraviesa la construcción, desde CAMARCO advierten que habrá pérdidas de empleo.





"La mora en los pagos genera siempre un enorme perjuicio, situación que se agrava en un contexto de alta inflación. Además, esa mora no es compensada debido al no pago de los intereses establecido por la Ley de Obras Públicas", alertaron.



Más allá de la foto de hoy, que es compleja, desde la entidad alertan que habrá mayore consecuencias inmediatas y muy serias, y entre ellas puntualizaron:



- Fuerte impacto sobre el empleo

- Parálisis de las obras

- Afectación de la continuidad de las empresas y la cadena de valor de la industria



En este escenario, las autoridades de la institución reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales una "urgente normalización del esquema de pagos y de redeterminación de precios", a fin de evitar que impacte fuertemente en el empleo y se paralicen más obras si no cambia la situación actual.

LR