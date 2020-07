A la espera aún de conocer el pronunciamiento de los tres principales comités de acreedores sobre la oferta mejorada de canje de deuda presentada por el gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció este martes que existen aún diferencias con el grupo Ad Hoc, pero afirmó que “la intención es ponernos de acuerdo con Blackrock, no queremos confrontar”.

"Hemos tenido acuerdos con un número de acreedores pero hay un grupo de inversores muy importantes en el mundo, el comité Ad Hoc, con los cuales no hemos tenido acuerdo. En un momento dejaron de negociar y se plantaron en una posición de demandas que la Argentina no puede sostener", relató el ministro en declaraciones a radio Con Vos.

En ese sentido, Guzmán admitió que “esperamos que en los próximos días haya un comunicado en contra y después se tomen un tiempo para decidir” y acotó que “nuestra intención es ponernos de acuerdo con Blackrock, no queremos confrontar, queremos resolver esto para que quede una relación constructiva y sostenible”.

El canje de deuda que no fue

No obstante, el titular de la cartera económica ratificó que la oferta presentada “es la última”, sostuvo que “hicimos el máximo esfuerzo dentro de lo que podemos cumplir, si no pudiéramos cumplir no tendría sentido” por lo cual ahora “la decisión está del lado de los acreedores”.

Al respecto, el funcionario señaló que la nueva oferta “muestra una gran voluntad de la Argentina de acordar” y alegó que “ir más allá empieza a ponernos en una situación de insostenibilidad”.

“La Argentina necesita resolver su problema de deuda insostenible para generar condiciones para recuperarse y generar trabajo” y destacó que con la última propuesta “no se les está pidiendo a los acreedores que pierdan sino que ganen menos".

Según indicó “estamos proponiendo un canje que baja las tasas de 7% a 3,07% en promedio, tiene muy poca disminución del capital principal de la deuda, que es 1,9%”.

En este contexto, el ministro planteó que “estamos considerando la posibilidad de cerrar con una parte arreglada” de los acreedores, “sin llegar a las mayorías para cerrar 100% de la deuda".

Deuda: grupos acreedores suman apoyo a la nueva propuesta de canje

“Hay dos tipos de contratos generales de la deuda la de los canjes 2005 y 2010, y la emitida en 2016 que es la mayor parte. Para esta última se requiere que las dos terceras partes acepten más la mitad de cada bono, para que se resuelva con las Cláusulas de Acción Colectiva. Estamos considerando cerrar con una parte arreglada. Esto sería que no se llegue a las mayorías para cerrar el 100% de la deuda. Argentina consideraría tomar eso, porque eso ya sería un avance”, fundamentó.

Por otra parte, Guzmán también remarcó la reacción positiva de los mercados a la nueva propuesta "Lo que tenemos es el apoyo de una parte importante del mercado. Ayer se ha visto la reacción de parte de jugadores muy importantes del mercado" enfatizó.

MF/MC