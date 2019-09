Ex representante de Argentina ante el FMI: "Lo ideal es que Macri y Fernández se pongan de acuerdo"

La semana pasada estuvo en Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para autorizar un nuevo desembolso en el país. La visita se produjo en un momento de plena agitación de los mercados y con la figura del presidente Mauricio Macri cuestionada tras la aplastante derrota electoral en las PASO 2019. Con las nuevas medidas económicas anunciadas, entre ellas el regreso del cepo cambiario (aunque con variaciones respecto al que se implementó durante el kirchnerismo) la duda ronda en torno a si el organismo va a materializar este próximo pago previamente acordado.

Para el ex representante de Argentina ante el FMI, Héctor Torres, la forma de que el organismo autorice el nuevo desembolso en pleno anuncio del “reperfilamiento” de la deuda es que haya un pacto de Macri junto con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

“Cuando solicitás acceso extraordinario el Fondo también tiene que evaluar la capacidad institucional del país de cumplir con el acuerdo comprometido. Como nosotros estamos en un momento electoral y de transición el staff del fondo tiene que presentar al directorio un informe que diga la opinión sobre si la Argentina está en capacidad institucional o deseo de hacerlo. Por eso es tan importante las conversaciones que han tenido con la oposición, en este caso fundamentalmente con Alberto Fernández y su equipo”, señaló Torres.

No sorprende que el Gobierno haya tomado esa decisión de reestructurar la deuda, remarcó Torres

Entrevistado por Jorge Liotti y David Cayón en el programa Reverso, el otro lado de la política que se emite por FM Milenium, amplió: “La situación ideal para nosotros hoy sería que el presidente Macri y Alberto Fernández -que probablemente sea el futuro presidente- se pusieran de acuerdo en un par de puntos básicos para asegurar, no un futuro acuerdo largo, pero que este próximo pago del fondo de los 5400 millones de dólares que está previsto para el 15 de setiembre se realice”.

Torres agregó: “Ese acuerdo debería ser por el lado del presidente Macri que ese dinero no se va a usar para comprar pesos en el mercado cambiario sino que se va a usar para recomprar deuda argentina que en este momento está a valor de incendio, por lo cual es una excelente oportunidad para hacerlo y disminuir los pasivos, sobre todo la deuda de corto plazo que está más castigada. Si Macri se pudiera comprometer a eso yo creo que sería un paso muy importante para que Alberto Fernández se puede comprometer con el Fondo a apoyar el desembolso”.

El ex representante de Argentina ante el FMI consideró que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, actúa de forma adecuada de empezar el proceso de reperfilamiento de deuda pero que este “no puede concluir con un gobierno que está por terminar en dos meses”.”El Fondo difícilmente vaya a comprometerse en algo si no escucha del futuro gobierno lo que va a hacer”, precisó.

Torres manifestó que en el caso de que este acuerdo entre el jefe de Estado y el postulante opositor no se realice, “estamos en un problema más serio del que parece”.

Alberto Fernández culpó al FMI y al Gobierno por la crisis argentina

Por otro lado, descartó las versiones que sostienen que el Fondo va a autorizar el desembolso porque sino se compromete a nivel económico: “Yo creo que el FMI está mucho más expuesto a nivel prestigio, el daño que le podemos causar al organismo con un default es ese. Lamentablemente Lagarde, que es la que más expuesta está, no va a estar, cosa que no nos viene muy bien”.

Consultado por las posibles intenciones de Alberto Fernández si llega a la Casa Rosada, sostuvo: “Yo tengo la esperanza de que él no sea como Cristina Kirhcner, obviamente en esto hay un juicio de valor de mi parte. A mi me parece que el gobierno de ella fue malo o muy malo tanto en el tema económico pero en otros temas, como el de la mentira estadística que me tocó a mi con muy de cerca en el fondo”.

Y concluyó: “Si algo me preocupa es que Alberto Fernández no pueda consolidar a su espacio político dándole coherencia porque me doy cuenta que dentro de este tiene sectores moderados y otros para nada y que están muy lejos de tener una autocrítica respecto a lo que pasó durante el gobierno de CFK. De modo que si él pudiera consolidar ese espacio político, ganar con un fuerte apoyo popular y tener mayoría en el congreso le podría dar un liderazgo como para encarar una serie de reformas que hay que encarar.. Pero si no puede y el espacio de La Cámpora se transforma en una oposición interna del Gobierno entonces estamos en un problema bastante más serio”.

B.D.N. EA