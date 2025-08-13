Este miércoles 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicará a las 16 horas el dato de la inflación nacional de julio, que según las previsiones de los privados se habría acelerado respecto de junio para llegar a niveles cercanos del 2%. En julio se dió el dato adicional de que el dólar subió 13%, sin embargo las consultoras no han detectado un paso fuerte del salto del tipo de cambio a la inflación de ese mes. De todos modos, estará por encima del 1,6% que arrojó el dato del costo de vida el pasado junio.

Según algunos analistas de mercado, la Argentina tiene un nivel de "pass through" (traslado de aumento del tipo de cambio a dólar) más alto que muchos otros países de la región y del mundo, como consecuencia de la inestabilidad económica que cíclicamente detona crisis económicas. En entornos inflacionarios, el impacto del tipo de cambio suele ser más elevado, entonces lo que se busca es reducirlo.

Monteverde: “La inflación viene claramente por debajo del 2% y está bajo control”

Respecto de la inflación de julio, el mercado también hizo sus previsiones, y en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central y que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, el costo de vida del séptimo mes del año se ubicaría en 1,8%.

En sus proyecciones, el mercado también prevé que va a pasar en agosto y estimaron un leve descenso al 1,7%, De esta manera, el proceso de desinflación podría entrar en una etapa de amesetamiento hasta diciembre.

Según las estimaciones de los participantes la REM, la inflación se mantendría en torno al 1,7% mensual entre agosto y octubre. En noviembre se proyecta un leve alivio al disminuir a 1,5%, aunque en diciembre volvería a ubicarse en 1,7%. Para enero de 2026, el incremento previsto es del 1,6%.

Agosto con más aceleración: se escapa el objetivo del 1% del gobierno

Para esta altura del año, el gobierno preveía estar en niveles del 1% o incluso perforando, pero los eventos de los últimos días, con salto del dólar, volatilidad del mercado, y un panorama político convulsionado antes de las elecciones de medio término, parecen dar con tierra con este número.

Al respecto, el economista Damián Di Pace de Focus Market, señaló: “El objetivo de perforar el 1% ya no está”, y apuntó que el Ejecutivo apunta a una inflación más estable, aunque algo mayor. “Va a oscilar entre el 1,5% y 2% mensual en lo que queda del año”, aseguró en diálogo con Canal Económico.

La inflación de los trabajadores se aceleró levemente en julio de 2025 y tocó el 2%

Por caso, las mediciones de alta frecuencia de las consultoras registraron un salto en los precios de los alimentos en los primeros días del mes corriente. El relevamiento de LCG arrojó que en la primera semana de agosto los alimentos y bebidas relevados presentaron un sensible aumento de precios: 2%.

En tanto, los consultores de Equilibra sostuvieron que el traslado a precios del salto cambiario viene siendo "acotado y heterogéneo". De acuerdo a su sondeo, que contempla 130.000 precios y cubre el 85% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional, los primeros siete días del mes corriente exhibieron una inflación semanal de 1%.

Para los especialistas de EcoGo, la dinámica inflacionaria se ubicaría en 1,9% durante el octavo mes del año: "El salto del tipo de cambio no mostró un traspaso inmediato a precios (si bien este informe tiene como fecha de cierre el viernes 1/08 y considera dichos datos, un análisis adicional sobre los precios efectuado hoy lunes tampoco muestra traslados pronunciados)".

Las proyecciones de las consultoras privadas sobre la inflación de julio 2025

- La consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio.

- C&T, indicó que el costo de vida habría subido el 1,9%. En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura.

Pese a la baja inflación, se merienda más tarde para eliminar la cena

- La fundación Libertad y Progreso, estimó que la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

- Focus Market. “La inflación en julio nos da 9%”, aseguró Damián Di Pace en diálogo con Canal E, aunque aclaró que el promedio del mercado proyecta “un 1,8% mensual”, y advirtió: “Agosto puede traer una breve aceleración”. Según el especialista, la desaceleración registrada en alimentos en la última semana se debió a la baja del tipo de cambio y al rechazo de listas de precios por parte del comercio minorista.

- IPC Online, un proyecto digital que procesa más de 400.000 datos por mes, la inflación se ubicó en 1,67%, levemente por encima del registro oficial de junio. "La dinámica del mes mostró un comportamiento atípico, con variaciones intersemanales moderadas hasta la cuarta semana, cuando se produjo un aumento significativo en el rubro Alimentos y bebidas, que impactó de forma determinante en el índice general", dictaminó el reporte.

- Econométrica anticipó un alza de 1,6% para el mes pasado por el bajo pass-through, es decir, el traslado de la suba del dólar oficial a los precios.

- Analytica proyectó una suba de 1,9% para el nivel general de precios. En la quinta semana de julio midieron una variación semanal de 0,3% en alimentos y bebidas en GBA por lo que el promedio de cuatro semanas fue de 2,1%.

lr