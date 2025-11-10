Inversionistas extranjeros testearon el dólar y la salida a los mercados con Luis Caputo

Interesados por el futuro del dólar, las reservas y la vuelta a los mercados internacionales, una delegación de inversionistas extranjeros entre los que se encuentra el gigante de Wall Street Morgan Stanley visita Buenos Aires. Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, los recibió en el Ministerio de Economía y aunque con buenas perspectivas, la sensación generalizada fue que la baja fuerte del riesgo país aún está lejos.

Pasado el mediodía, representantes de fondos y bancos de inversión se reunieron en el quinto piso del Palacio de Hacienda con el titular de la cartera económica. “Fue un buen encuentro”, resumió uno de los participantes a la salida a PERFIL. Consultados por el temario, los inversores aseguraron que hubo especial atención sobre el tipo de cambio, las compras del Banco Central de divisas y la llegada de futuras inversiones.

Pero, a la hora de abordar la vuelta de Argentina a los mercados voluntarios de deuda con un nivel de riesgo país que permita tasas no prohibitivas, la respuesta fue el largo plazo. “Difícilmente haya una vuelta a fines de este año, si antes de que termine el 2026, pero falta mucho”, respondió una de las fuentes. La recompra de bonos fue otro de los temas en agenda.

Morgan Stanley: de Axel Kicillof a dudas sobre el dólar

A mediados de la tarde, Caputo y el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, tuvieron otro encuentro con representantes del Morgan Stanley, el banco que en sus últimos informes marcó que Argentina necesita “una moneda más débil, que elimine el déficit de cuenta corriente y acumular más reservas”. La última vez que se conoció una visita de la misma entidad a la capital nacional uno de los intereses fue sobre las chances del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus posibilidades de ser candidato en 2027.

Caputo adelantó cambios en el esquema del dólar

Ahora, la intención del banco es monitorear cómo recalibrará Caputo el programa económico en un contexto en el que el dólar se mantiene estable pero cerca del techo de la banda y hasta ahora no acumuló divisas adquiridas en el mercado cambiario. Según publicó la agencia Bloomberg durante el fin de semana, el funcionario les dijo a inversores en Estados Unidos que las bandas cambiarias acelerarán su actualización al 1,5% y que el Gobierno avanzará en la recompra de bonos de la deuda. En los próximos meses deberá afrontar pagos abultados a bonistas privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado descuenta que esas obligaciones las solucionará con el swap con Estados Unidos, pero igual exige comprar reservas.

Luis Caputo, ante el establishment económico e industrial

Esas preguntas también se las harán los integrantes de la Fundación FIEL y de la Unión Industrial Argentina (UIA). Dos eventos que tiene el ministro en agenda esta semana y de los que será orador principal de parte del Ejecutivo. Este miércoles estará encargado del cierre del mitin del think tank del establishment en el mismo escenario donde disertará Domingo Cavallo, extitular del Palacio de Hacienda y quien durante toda la gestión de Javier Milei marcó sus diferencias con el plan económico. Sobre todo, en lo que tiene que ver con atraso cambiario y compra de moneda estadounidense.

Números positivos en la construcción: creció 0,9% en septiembre, según indicó el INDEC

El jueves abrirá la 31° Conferencia Industrial y la expectativa está puesta tanto en la reforma laboral, esperada por los empresarios; como en los números de actividad, el drama que vive el sector desde los inicios de la gestión libertaria. El cierre iba a estar a cargo del Presidente, pero finalmente en el programa figura una última disertación del titular de la UIA, Martín Rappallini, y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli.