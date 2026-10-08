Jorge Brito inauguró el parque solar más grande de San Juan

Genneia inauguró este jueves el Parque Solar San Juan Sur, el desarrollo fotovoltaico más grande de San Juan, tras una inversión de US$ 110 millones. Ubicado en la localidad de Retamito, el complejo incorpora 129 MW de capacidad renovable a la matriz energética y eleva a 350 MW la potencia operativa de la compañía en la provincia. El proyecto también refuerza su posicionamiento como proveedor estratégico para la minería y la industria, sectores que demandan un suministro energético confiable, costos competitivos y una mayor descarbonización de sus operaciones.

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La inauguración contó con la presencia del presidente de Genneia, Jorge Brito; el CEO de la compañía, Bernardo Andrews; el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, además de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector energético.

Durante el acto, Brito destacó la apuesta de largo plazo de la empresa por el desarrollo de las energías renovables en el país y señaló que la compañía invirtió más de US$ 2.000 millones durante la última década.

"El desarrollo de la Argentina necesita una matriz energética cada vez más robusta, competitiva y sustentable. En Genneia asumimos ese desafío con una visión de largo plazo y más de 2.000 millones de dólares invertidos en la última década, que nos permitieron superar los 1,7 GW de capacidad renovable en 9 provincias", afirmó.

En esa línea, sostuvo que el nuevo parque representa una continuidad de esa estrategia y destacó la oportunidad de acompañar la expansión de las actividades productivas a partir de una mayor oferta de energía limpia. "Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería", agregó.

Cómo es el nuevo parque solar de Genneia

El Parque Solar San Juan Sur se extiende sobre una superficie de 500 hectáreas y cuenta con 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia. Su capacidad instalada de 129 MW permitirá generar energía limpia equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares.

Además, la compañía estima que el complejo evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año. Durante la etapa de construcción, el proyecto llegó a generar alrededor de 300 puestos de trabajo en su pico de actividad.

La energía producida será comercializada a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), un esquema que permite a las empresas abastecerse de electricidad de fuentes renovables.

La puesta en marcha del parque forma parte de la estrategia de Genneia para ampliar su capacidad de generación y acompañar las necesidades energéticas de sectores productivos que requieren un suministro confiable y competitivo.

Genneia amplía su presencia en San Juan y Cuyo

Con la inauguración del Parque Solar San Juan Sur, Genneia suma su cuarto parque solar en San Juan y alcanza los 350 MW de capacidad operativa en la provincia. A su vez, la compañía llega a los 800 MW de capacidad solar total en la región de Cuyo.

A nivel nacional, la empresa cuenta con siete parques solares en operación y supera los 1,7 GW de capacidad renovable distribuida en nueve provincias.

"Argentina tiene una enorme oportunidad para crecer a partir de sus recursos naturales y de una energía cada vez más limpia. En Genneia queremos ser protagonistas de ese proceso, acompañando el desarrollo productivo del país con inversiones de largo plazo y energía renovable a gran escala", afirmó Brito.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego destacó la continuidad de las inversiones privadas en la provincia y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

"La inauguración de este nuevo parque es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento de nuestra provincia", señaló. También consideró que la ampliación de la presencia de Genneia constituye una señal de confianza en el potencial productivo de San Juan.

Con este desarrollo, la compañía profundiza su apuesta por Cuyo y busca consolidar su participación en el abastecimiento energético de la industria y la minería mediante proyectos de generación renovable a gran escala.

FN/MSS