José Luis Espert: "Sin acuerdo con el FMI nos prendemos fuego a lo bonzo"

José Luis Espert, diputado electo por la provincia de Buenos Aires, dijo que “sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos prendemos fuego a lo bonzo”, en declaraciones realizadas en AV24 relacionadas con el proyecto de ley con un plan económico plurianual anunciado por el presidente Alberto Fernández.

Según Espert, “habrá que ver qué plan es, yo no soy ‘pro fondomonetarista’ a priori. Si hay suba de impuestos yo no te apruebo ningún plan ni presupuesto. La gente no da más de pagar impuestos. El mandato por el que nos votan es ?basta de impuestos'”.

En cuanto a la actitud del Gobierno, el diputado electo expresó que “evidentemente, hay un intento de no defaultear con el Fondo, me parece muy importante. Espero que el presidente no esté mandando algo al Congreso que el Fondo no le aprobó. Yo haría venir al staff del Fondo a la Argentina para preguntarles si es cierto, porque mandar al Congreso un proyecto plurianual sin aval del Fondo, no sirve”.

"En Avanza Libertad lo único que queremos que la Argentina no termine siendo una villa miseria".

Con respecto al mensaje que se le brindó a los mercados desde el oficialismo, Espert comentó que “me parece que este es un escenario de no descontrol. Hay que ver políticamente cómo juega el Gobierno, espero que no le pase lo mismo que en la primera semana después de las PASO, donde nos sabíamos quién gobernaba”.

Y agregó: “Esto es una especie de chaleco antibalas para que el mercado no se le dé vuelta, dejando latente que está negociando con el Fondo. Me preocupaba mucho que el Gobierno saliera a decir 'chau al FMI', porque puede que el acuerdo sea malo, pero sin acuerdo nos prendemos fuego a lo bonzo”.

Futuro de la Argentina

El dirigente de Avanza Libertad también opinó que “cuando salga el acuerdo esto va a ser peor seguramente porque habrá barrer un montón de basura, atraso tarifaria, brecha con el dólar, el gasto público incontenible, las LEQLIQ. Vienen dos años muy complicados, podemos decidir si son más complicados defaulteando o menos complicados acordando. A veces el Fondo es parte del problema y no la solución, por eso primero que me muestren el acuerdo y después decido si lo apruebo o no”.

Kiguel: "El acuerdo con el FMI no se puede hacer sin cambios en la política económica"

En la provincia de Buenos Aires, Avanza Libertad logró tres diputados, mientras la otra propuesta liberal encabezada por Javier Milei consiguió dos diputados. Espert confirmó que conformarán un bloque parlamentario, que “seguramente lo voy a conducir yo, porque son tres diputados a dos”.

LM cp