José Luis Espert: “Vine a esta vida a imponer algo de orden e impartir justicia”

José Luis Espert, apodado “El profe”, líder del partido Avanza Libertad y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, asomó como la sorpresa de la campaña bonaerense de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Nacido el 21 de noviembre de 1961 en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, es hijo de “dos padres maravillosos, fuera de serie”, como los define. Su madre docente y su padre un empresario catalán. Espert saltó, vivencias varias mediante, desde el acarreo de bolsas de soja en el campo familiar a la inesperada candidatura a Presidente en 2019.

Espert define con total claridad cuál es su objetivo en esta mundo, dice que vino “a impartir justicia y eso implica una actitud de mucho amor por millones de argentinos que son tratados de una manera muy injusta por parte de un sistema que los tritura”. Señala que su accionar, tiene que ver con la sensación de injusticia que percibe que existe en el país. “No importa cuánta plata o sabiduría acumulemos, lo importante es que nos recuerden como buenas personas”, dijo José Christian Espert, y fueron esas palabras las que lo marcaron a fuego. Porque fue esa figura paterna que tan presente estuvo quien guió sus pasos en la vida.

Espert en campaña con Javier Milei.

No obstante su aparente perfil de hombre de coraza impenetrable, el economista de temple firme dio el “Sí, quiero”, por segunda vez en la mayor intimidad, al contraer matrimonio con María Mercedes González. Un corazón afectuoso se impuso ante la aparente frialdad de los números del economista y las estrategias políticas, cuando el 14 de febrero de 2019 se unió formalmente a su enamorada. “Soy un hombre de familia, de tener amigos, para quien una de las cosas más importantes es el afecto, el amor”, así lo afirmó Espert, “Si hay algo que me define en la vida es el amor”. ¿El dato de color? La fecha elegida fue precisamente el día de los enamorados, y así, pasado el mediodía salieron del Registro Civil de Martínez, más juntos que nunca, pero ahora como marido y mujer.

“Soy un hombre de familia, de tener amigos, para quien una de las cosas más importantes es el afecto, el amor”, afirmó Espert

Junto a su compañera, transitan el camino a la par desde hace siete años y hoy conviven con los hijos que María Mercedes tuvo con su anterior pareja: Manuel (16) y Lorenzo (14). Por su parte, Espert es padre de dos, ya mayores de edad: María Belén (28), que presenció feliz el enlace, e Ignacio (26), que se encuentra cursando estudios en España. “Mi esposa ‘Mechi’ dice que soy la persona con mejor humor que existe en el mundo, nos reímos mucho”, aseguró ‘El profe’, “yo soy esto, sí soy medio payaso, siempre fui de muy buen humor y, a la vez, por ser muy pasional, también puedo pasar muy rápido al mal humor, pero con el tiempo lo he moderado”, agregó.

Se autodefine naturalmente un “outsider” y con una peculiar manera de dominar su fuerza y habilidad física, que le fueron dotadas de nacimiento y lo acercaron a deportes como el rugby y el boxeo. Asume que su “fuerza animal” lo llevo en muchas ocasiones a situaciones en las cuales el temperamento gobernó su juventud. Hoy con igual aplomo, pero por la vía de los acuerdos, continúa defendiendo con fervor los derechos por sobre las injusticias. Esa misma rebeldía fue la que lo llevó a no dejarse domar por la educación católica que le fue impuesta. Fue el hijo mayor de tres hermanos, y desde que recuerda nunca se conformó con hacer silencio y bajar la cabeza cuando algo le disgusta por considerar que no es justo. Incluso tuvo la osadía de enfrentar las situaciones más ásperas en momentos de estar en el servicio militar, en una época muy particular de la historia argentina.

José Luis Espert asegura que vino a esta vida “a impartir justicia" y eso implica una actitud de mucho amor por "millones de argentinos que son tratados de una manera muy injusta por parte de un sistema que los tritura”

Profundo estudioso y admirador de Julio Argentino Roca, este economista logró reimpulsar las ideas “libertarias”. Duro crítico del sistema político actual. Con una vasta trayectoria, siempre alzando la bandera de la libertad, recorrió los pasillos de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en macroeconomía. Consejero de las más grandes empresas a nivel global instaladas en el país, con acceso a los medios, radio televisión y gráfica.

Transitó un largo camino y llegó a la tranquilidad y comodidad que le hubiese permitido estar a salvo detrás de su escritorio, escribiendo su mirada economista en exitosos libros. Sin embargo a punto de cumplir los 60 decidió hacer lo que mejor considera sabe hacer: representar la pelea por la justicia y los derechos. Y hoy se presenta a candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires junto a Carolina Píparo y todo un equipo de trabajo al que define como “maravilloso”. Hacer política en Argentina es estar “metido en un chiquero”, según lo define, pero alguien debe intentar poner algo de orden.

"Hacer política en Argentina es estar metido en un chiquero", dice Espert

Sin dudas, Espert es uno de los políticos que se expresa sin filtros, contundente y que frecuentemente se hace escuchar a través de sus polémicas declaraciones que van directo al punto del conflicto, sin demasiados rodeos. Durante una campaña que se mostró ardua, fue protagonista de cruces tensos con otros candidatos, defendiendo con apasionada convicción sus ideas y propuestas, sea en programas de televisión o radio. En su trato con la prensa, se muestra siempre cordial, pero conciso y filoso, al igual que sabe manifestarse en las redes. “Cuando la gente me ve ‘peleando’ debe verme tal cual soy, a mi modo, equivocado o no. José Luis Espert es amor, pasión, afectos, es valores, es mérito, esfuerzo y ser incondicional con la gente que ama”, señaló contundente.