La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó el cronograma de acreditaciones bancarias correspondiente a la jornada del lunes 26 de octubre. El esquema oficial determina qué beneficiarios reciben sus haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

ANSES adelantó cuándo cobran los jubilados y las PNC en noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyo haber mensual supere el monto mínimo estipulado perciben sus liquidaciones en las sucursales bancarias habilitadas a partir de esta fecha.

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

Prestación por Desempleo (Plan 1)

Los trabajadores incorporados al programa de Prestación por Desempleo bajo el Plan 1 cuentan con el depósito acreditado en sus cuentas bancarias según la finalización de su DNI.

- Documentos terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas mantienen su fecha de cobro habilitada dentro de la ventana del calendario mensual.

- Todas las terminaciones de DNI: del jueves 8 de octubre al martes 10 de noviembre (incluye el cobro el lunes 26 de octubre)

Jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES: cuánto aumentarán tras el dato de inflación de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Para las prestaciones de Pago Único, que contemplan las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, la entidad abona los importes correspondientes a las dos tandas vigentes.

- Primera quincena: del martes 6 de octubre al martes 10 de noviembre (incluye el cobro el lunes 26 de octubre)

- Segunda quincena: del jueves 22 de octubre al martes 10 de noviembre (incluye el cobro el lunes 26 de octubre)

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