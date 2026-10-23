La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó el calendario de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) para la emisión correspondiente al mes de noviembre de 2026. La resolución técnica establece los grupos de pago estructurados según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

AUH de ANSES: el Gobierno modifica los requisitos para cobrar el 20% desde noviembre

Pensiones No Contributivas

El esquema administrativo fija que la acreditación de haberes para las Pensiones No Contributivas se iniciará en la primera quincena del mes mediante cinco agrupamientos de pago.

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 9 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de noviembre de 2026

Jubilaciones y pensiones del SIPA que no superen el primer intervalo de pago

Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos haberes mensuales no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago, el organismo fijó un ordenamiento de diez grupos de acreditación individual. La distribución comprende a las liquidaciones catalogadas bajo los códigos 001, 003 y 022-022 conforme a la normativa vigente del organismo social.

El cronograma determinado por la Dirección General de Finanzas de la entidad se despliega entre la segunda y tercera semana de noviembre.

- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de noviembre de 2026

Gestiones en ANSES: cuáles son los trámites que podés hacer en forma digital y cuándo sacar turno

- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 5: a partir del día 16 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 6: a partir del día 17 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 7: a partir del día 18 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 8: a partir del día 19 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2026

Jubilaciones y pensiones del SIPA que superen el primer intervalo de pago

Los jubilados y pensionados del SIPA con ingresos que superen la suma límite del primer intervalo de pago perciben sus haberes en el tramo final del mes. Esta categoría se organiza en cinco grupos de liquidación que agrupan los documentos finalizados en pares de dígitos.

Las acreditaciones correspondientes a este segmento se completan en los últimos días hábiles de la ventana operativa mensual.

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 24 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de noviembre de 2026

La reaparición pública de Espert en la sede de la ANSES: ¿se jubila?

- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de noviembre de 2026

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 30 de noviembre de 2026

El documento suscripto por la Dirección General de Finanzas dictaminó además el 10 de diciembre de 2026 como plazo de validez para la totalidad de las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago del SIPA y de las Pensiones No Contributivas.

GZ / lr