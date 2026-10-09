La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 9 de octubre con el desarrollo de su calendario oficial de acreditación de haberes mensuales para jubilados, pensionados y titulares de las distintas asignaciones sociales que se abonan en todo el país.

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El esquema de cobros organizado por el organismo descentralizado determina las fechas de pago en función del número final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, con el fin de ordenar la atención presencial en las sucursales bancarias habilitadas.

Durante la jornada de este viernes, la entidad previsional llevará a cabo la segunda fecha del cronograma de depósitos correspondiente al décimo mes del año, abarcando tanto a los haberes mínimos del sistema como a los diferentes programas de asistencia y prestaciones familiares.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que cuentan con las siguientes terminaciones de documento tienen habilitada la percepción de sus haberes a partir de esta jornada de cobro:

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyo haber mensual no supere el monto mínimo garantizado por el sistema previsional perciben sus fondos en la fecha fijada por el esquema oficial:

- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias perceptoras de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los trabajadores registrados comprendidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) reciben los fondos en la misma fecha:

- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones correspondientes a los conceptos de matrimonio, adopción y nacimiento quedan habilitadas a partir de esta jornada dentro del calendario mensual:

- Todas las terminaciones de DNI: desde el viernes 9 de octubre

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social inician su esquema de cobranza en la fecha estipulada según la finalización de su documento nacional de identidad:

- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para los titulares que perciben asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas, la acreditación de haberes no requiere distinción por la terminación de la cédula de identidad:

- Todas las terminaciones de DNI: desde el jueves 8 de octubre

GZ / lr