La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza este lunes 29 de junio de 2026 el esquema operativo de pagos correspondiente al sexto mes del año. La jornada marca el cierre definitivo del cronograma para los beneficiarios del sistema previsional público cuyos ingresos mensuales se ubican por encima del haber mínimo regulado, centralizando la atención en las sucursales bancarias habilitadas de todo el país.

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El cronograma dispuesto por el organismo determina que este lunes asistan a percibir sus haberes los jubilados y pensionados cuyos documentos de identidad finalizan en los números 8 y 9, siempre dentro del grupo que percibe ingresos superiores al piso mínimo. Los fondos se acreditarán de forma directa en las cuentas de los titulares, quienes pueden retirar el dinero por ventanilla o cajeros.

Con este último turno de pagos, la ANSES concluye el esquema mensual ordinario de junio para las jubilaciones más altas. La distribución de las fechas buscó fragmentar la afluencia de público en las entidades financieras, garantizando una atención ordenada para los adultos mayores que necesitan retirar el dinero en efectivo durante la jornada bancaria habitual.

Los beneficiarios que tienen habilitado el cobro este lunes

A partir de los datos oficiales, las categorías y documentos que perciben sus haberes corrientes en esta fecha final comprenden a los jubilados que superan el haber mínimo con documentos terminados en 8. Asimismo, cobran los jubilados que superan el haber mínimo con documentos terminados en 9.

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El listado de la jornada también incluye a los pensionados que superan el haber mínimo con documentos terminados en 8. Del mismo modo, tienen sus fondos disponibles los pensionados que superan el haber mínimo con documentos terminados en 9.

A la par de las jubilaciones, se encuentran habilitados los beneficiarios de Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las terminaciones de DNI, dentro del plazo que se extiende hasta el próximo 8 de julio. También cobran los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento. Por último, están vigentes las liquidaciones para las beneficiarias de la Asignación por Maternidad.

El esquema operativo para esta jornada incorpora formalmente las transferencias destinadas a los titulares del plan de Becas Progresar con DNI terminados en 6 y 7, este es un programa de asistencia económica enfocado en el estímulo a la terminalidad educativa. Los estudiantes incluidos en este beneficio disponen del dinero en sus cuentas asignadas de acuerdo al orden fijado para el cierre de las ventanillas del mes.

Plataformas de consulta y resguardo de los fondos

Para verificar el estado de la liquidación o consultar el lugar exacto de cobro, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma digital Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y el Código Único de Identificación Laboral (CUIL). El sistema online permanece operativo las veinticuatro horas y permite corroborar los datos de forma inmediata.

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Las autoridades recuerdan que los haberes transferidos quedan depositados de manera segura en las cuentas corrientes y cajas de ahorro de los titulares. Esto significa que no tenés la obligación de retirar la totalidad de los fondos el mismo lunes 29 de junio, ya que el dinero permanece disponible para su uso con tarjeta de débito o transferencias.

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