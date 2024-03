La balanza comercial registró el tercer superávit consecutivo

En febrero, la balanza comercial mostró un superávit de US$ 1.438 millones, mostrando la tendencia positiva desde diciembre de 2023.

El saldo surge de exportaciones por US$ 5.531 millones e importaciones por US$ 4.093 millones. De esta manera, el intercambio comercial totalizó US$ 9.624 millones, que representó una caída de 6,3% con respecto a febrero de 2023.

“Este resultado se produce en un contexto de reducción de precios tanto en las exportaciones como en las importaciones, acompañado de un aumento en el volumen de productos exportados y una disminución en la cantidad de productos importados”, sostiene el informe del INDEC.

En febrero, las exportaciones aumentaron 5,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, se observó un aumento de 2,5%, mientras que la tendencia-ciclo tuvo un incremento del 2,8% con respecto a enero.

Los precios disminuyeron 6,8% y las cantidades aumentaron 13,5%.

Por su parte, las importaciones cayeron 18,6% en comparación con febrero del año anterior. En términos desestacionalizados, registraron una disminución de 3,6%, mientras que la tendencia-ciclo descendió 3,9% en relación con enero.

Los precios y cantidades disminuyeron un 6,4% y 13,2% respectivamente.

Exportaciones e importaciones en detalle

En las exportaciones, lideraron las Manufacturas de Origen Agropecuario (US$ 1.958 millones), que representaron el 35,4% del total, seguidas por los Productos Primarios (US$ 1.442 millones), Manufacturas de Origen Industrial (US$ 1.413 millones) y Combustibles y Energía brindaron (US$ 718 millones).

En cuanto a las importaciones, el podio lo ocuparon Bienes Intermedios con US$ 1.636 millones, Piezas y accesorios para bienes de capital (US$ 888 millones) y Bienes de capital (US$ 724 millones).

Los principales socios comerciales en febrero fueron Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos y Chile.