La balanza comercial registró un superávit de US$ 2.194 millones en junio

La balanza comercial registró en junio un superávit de US$ 2.194 millones, lo que representó un incremento de US$ 1.314 millones respecto del mismo mes de 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, se encadenaron 31 meses consecutivos con saldo comercial positivo.

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El resultado estuvo impulsado por un fuerte crecimiento de las ventas al exterior, que alcanzaron un máximo histórico para el mes de junio, mientras que las importaciones avanzaron a un ritmo considerablemente menor. Además, las ventas externas acumuladas en el primer semestre también marcaron un máximo histórico.

Las exportaciones alcanzaron un récord histórico

En junio, las ventas al exterior alcanzaron un valor de US$ 9.055 millones, lo que representó un incremento interanual de 24,5%. Este ascenso fue impulsado por un alza de 6,8% en las cantidades exportadas y de 16,5% en los precios. La serie desestacionalizada cayó 0,9% y la tendencia-ciclo, disminuyó 0,1% en comparación con el mes anterior, según informó el INDEC.

En los primeros seis meses del año, las divisas de bienes sumaron US$ 49.454 millones, con un crecimiento de 24,4% respecto del mismo período de 2025.

Por grandes rubros, las ventas al exterior de Combustibles y Energía crecieron 42,5% interanual en el primer semestre; las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 27,5%; los Productos Primarios (PP), 24,4%; y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 15,1%. En el caso de las MOI, los Combustibles y Energía y los Productos Primarios, las ventas al exterior registraron el mayor valor de la serie histórica.

En junio, en tanto, las exportaciones de MOA aumentaron 31,6% interanual, las MOI un 31,4%, las de Combustibles y Energía 31,1% y las de Productos Primarios 3,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados y afirmó que “las exportaciones fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año”. En ese sentido, remarcó que las ventas externas de bienes acumularon US$ 49.454 millones durante los primeros seis meses del año, un 24,4% más que en igual período de 2025.

Caputo también destacó el desempeño de los principales rubros exportadores y señaló que las ventas externas de Combustibles y Energía, Manufacturas de Origen Industrial y Productos Primarios alcanzaron en el primer semestre el mayor valor de la serie histórica.

Importaciones: subieron, pero a un ritmo menor

Por otra parte, las importaciones de junio alcanzaron un total de US$ 6.861 millones, lo que representó un incremento interanual de 7,3%. Esta suba se atribuyó al incremento de 11,6% en los precios, ya que las cantidades disminuyeron 3,8%.

La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un alza de 3,4% y 0,8%, respectivamente, en comparación con mayo de 2026.

El economista Federico Machado destacó el resultado del sector externo, aunque puso el foco en la composición de las compras al exterior. “Sigue la balanza comercial con un resultado impresionante, tanto por el crecimiento de la energía como por la exportación de manufacturas”, señaló.

“Como lado negativo, datos muy contractivos de importación de bienes de capital y de piezas intermedias”, agregó.

Desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) destacaron que las cifras publicadas por el INDEC muestran “un escenario muy favorable para el sector externo”. Según su análisis, el fuerte crecimiento de las ventas al exterior estuvieron impulsadas por los mejores precios internacionales y también por un aumento de las cantidades exportadas, con un desempeño destacado de las manufacturas agropecuarias, industriales y del sector energético.

“El petróleo, los derivados de la soja y el maíz volvieron a liderar las ventas externas, consolidando el aporte de Vaca Muerta y del complejo agroindustrial como principales generadores de divisas”, señalaron desde la entidad.

FN/MSS