La balanza turística volvió a ser deficitaria en marzo, según el INDEC

La balanza turística marcó un saldo negativo de 552 mil turistas en marzo de 2026. Ingresaron 509,6 mil desde el exterior a la Argentina y salieron 1,06 millones residentes, lo cual implica un crecimiento de 6,3% y una caída de 19,9%, respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en febrero, según el INDEC

En el análisis, el INDEC marca que el 21,3% del turismo receptivo provino de Europa, Estados Unidos y Canadá (15,6%), y Brasil (15%).

Por otro lado, comunica que “el 52,6% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34% por vía terrestre; y el 13,3% restante, por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 51,2% del total del turismo receptivo”.

Además, “las salidas al exterior incluyeron a 1.529,1 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.061,8 miles fueron turistas y 467,3 miles fueron excursionistas”.

¿Cuáles fueron los principales países a los que viajaron los argentinos en febrero?

Sobre los viajes de los argentinos, el INDEC registró que el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes y los principales destinos fueron Brasil (38,2%), Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%)”.

Asimismo, añadió que “el 49,7% de los turistas residentes salieron del país por vía aérea; el 41% por vía terrestre; y el 9,3% por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 44,1% del total del turismo emisivo”.

Los motivos de los viajes de turistas

En cuanto a los motivos de los desplazamientos, el 56,7% de los turistas no residentes indicó que ‘Vacaciones/ocio’ fue el motivo principal del viaje, seguido por ‘Visita a familiares o amigos’ (27,1%). Además, “el 77,6% de los turistas residentes indicó que el principal motivo de su viaje fue ‘Vacaciones/ocio’, seguido por ‘Visita a familiares o amigos’, que fue la opción elegida por el 10,4%”.

Por último, los datos informan que: “En marzo, se registró un saldo negativo de 704,8 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 552,2 miles de turistas y de 152,6 miles de excursionistas”.

Cuántos dólares gastan los argentinos en el exterior

"En el primer trimestre de 2026, el turismo emisivo (argentinos viajando al exterior) generó un gasto de US$ 1.843,6 millones, más del doble que el turismo receptivo, que aportó US$ 882 millones. Esto implica una salida neta cercana a US$ 1.000 millones solo por turismo", indican desde el CEPEC.

"Aunque el turismo receptivo crece (+6,3% interanual en marzo), no alcanza para compensar la dinámica estructural: los argentinos siguen viajando mucho más de lo que el país logra atraer turistas", agregan desde la consultora.

Para cerrar advierten: "el turismo hoy actúa como un canal de salida de dólares relevante, presionando la balanza de pagos en un contexto donde cada divisa cuenta. Sin cambios en el tipo de cambio real o incentivos al turismo receptivo, este déficit difícilmente se revierta en el corto plazo".

FN