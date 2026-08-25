A pesar de que viajaron menos argentinos al exterior e ingresaron más extranjeros, la balanza turística volvió a resultar negativa en julio. Durante ese mes, salieron 697.200 turistas argentinos al exterior, lo que representa una caída de 17,3% con respecto al mismo mes del año pasado.

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Por otra parte, ingresaron al país 466.200 turistas, marcando un incremento del 9,1% interanual, según datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la balanza turística resultó negativa en 230.900 turistas, aunque representa una mejora significativa frente al déficit de 415.900 registrado en julio de 2025.

En el acumulado enero-julio, salieron 7,08 millones de turistas argentinos, frente a 3,36 millones de extranjeros que ingresaron, dejando un saldo negativo de 3,72 millones de turistas. Desde el CEPEC destacaron que la presión sobre la balanza de servicios se redujo considerablemente respecto de julio de 2025.

Orígenes y destinos de los turistas

Respecto a los extranjeros, el 64,2% del turismo receptivo provino desde los países limítrofes: los turistas que arribaron desde Brasil tuvieron una representación de 22,9% sobre el total; los de Uruguay, de 15,7%; y los de Chile, de 14,5%. El 54,0% de los turistas no residentes llegó a Argentina por vía aérea; el 34,0%, por vía terrestre; y el 12,0% restante, por vía fluvial o marítima.

En cuanto al turismo emisivo, los principales destinos de los argentinos fueron Brasil, con 22,0%; Paraguay, con 15,2%; y los países que integran el bloque “Resto de América”, con 14,9%. El 55,8% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 36,4%, por la vía terrestre; y el 7,9%, por la vía fluvial o marítima.

Se destaca además una mejora en la dinámica respecto al año pasado: las salidas de turistas residentes fueron 17,3% menores interanualmente, mientras que el turismo receptivo aumentó 9,1%. Por vía aérea, además, ingresaron 252,5 mil turistas extranjeros (+21,2%), mientras que salieron 388,7 mil argentinos (-1,3%).

FN/MSS