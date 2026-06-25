La balanza turística volvió a ser negativa en mayo, a pesar de que viajaron menos argentinos al exterior

A pesar de que viajaron menos argentinos al exterior e ingresaron más extranjeros, la balanza turística volvió a resultar negativa. En mayo, salieron 661,900 turistas argentinos al exterior, lo que representa una caída de 12,1% con respecto al mismo mes del año pasado.

Por otra, parte, ingresaron al país 379.900 turistas, marcando un incremento de 20,4% interanual, según datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la balanza turística resultó negativa en 282.000 turistas. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, ingresaron 2,56 millones de extranjeros y salieron 5,88 millones de argentinos, generando un rojo de 3,31 millones de turistas.

Mundial 2026: cómo el fútbol ya impulsa el consumo, las ventas y el turismo

La tendencia continúa siendo marcada: desde enero, la brecha entre el turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración, aunque todavía no es suficiente para lograr anotar un saldo positivo.

Orígenes y destinos de los turistas

Los países limítrofes concentraron el 61,4% del turismo emisivo. Entre los principales destinos de los argentinos se destacaron Brasil (20,7%), los países que integran el bloque “Resto de América” (16,8%) y Chile, con 15,5%. El 57,9% de los turistas salieron del país por la vía aérea; el 34,3%, por la vía terrestre; y el 7,8%, por la vía fluvial o marítima, según la ETI.

En cuanto a los extranjeros, el 64,2% provino de los países limítrofes, liderados por Brasil (22,9%), Uruguay (15,7%) y Chile (14,5%). El 54,0% de los turistas no residentes llegó a Argentina por vía aérea; el 34,0%, por vía terrestre; y el 12,0% restante, por vía fluvial o marítima.

"Un aspecto interesante es que el crecimiento de los turistas extranjeros ocurre sin que ello alcance para revertir el saldo negativo. Es decir, el problema no es la falta de visitantes internacionales, sino la magnitud del turismo emisivo. La mejora del turismo receptivo convive con una expansión todavía mayor de los viajes de argentinos al exterior", señalaron desde el CEPEC.

Para la consultora, la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria contribuyen a mejorar el poder de compra en dólares de los residentes, "pero al mismo tiempo generan presiones sobre la cuenta de servicios del sector externo. En una economía donde la acumulación de divisas sigue siendo un objetivo central, un saldo turístico persistentemente negativo representa un desafío adicional".

LM / EM