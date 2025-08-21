La CNV habilitó la tokenización para acciones, CEDEARs y Obligaciones Negociables

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció la ampliación de los valores negociables admitidos para la tokenización, incorporando acciones (incluidas las de doble listado), obligaciones negociables (ON) y CEDEARs.

“Estamos orgullosos de presentar la segunda parte de la regulación de tokenización, con la cual completamos un régimen innovador y pionero para la Argentina y para la región”, afirmó el presidente de la CNV, Roberto Silva, y agregó que “con esta regulación estamos en la vanguardia a nivel regional y de muchos países del mundo”.

Según el organismo, luego de escuchar a diferentes participantes del mercado se introdujeron modificaciones adicionales destinadas a potenciar el alcance del régimen. Entre otros, se incorpora la participación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la medida en que intervengan en la representación digital de valores negociables, como nuevos depositantes ante el Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN). Además, se habilita a los Agentes de Liquidación y Compensación Integrales (ALyC) como posibles titulares registrales.

Además, se reconoce al inversor el derecho de requerir en cualquier momento el reemplazo de la representación digital por las formas tradicionales de representación. Por otro lado, se admite la tokenización para los valores negociables que se encuadren dentro de los regímenes de emisores frecuentes con autorización automática establecidos en la normativa vigente.

Milagros Santamaría, líder del Departamento Regulatorio de la comunidad Crecimiento, que colaboró con el Banco Central, la UIF y la CNV para impulsar la regulación: “Esta evolución no solo habilita la representación digital de acciones, obligaciones negociables y CEDEARs en un entorno controlado, sino que también ordena roles y responsabilidades, lo que da previsibilidad y seguridad jurídica".

Nueva era para la tokenización

Y añadió que se "abre la puerta a nuevos productos regulados como tramos tokenizados de obligaciones negociables, carteras diversificadas de CEDEARs y vehículos de inversión cerrados. También genera oportunidades para más competencia en infraestructura: custodios, PSAV, ALyCs y proveedores de KYC/AML, lo que eleva estándares y reduce costos de transacción”.

“Si miramos casos internacionales, España y Brasil lograron acelerar la adopción gracias a modelos interagenciales que involucraron a reguladores de valores, bancos centrales y seguros. Ese es el norte: un sandbox multiagencia coordinado que reduzca fricciones y acelere el onboarding regulado”, agregó".

