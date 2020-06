La economía de Argentina, un paciente en riesgo

Inflación . Dura de matar. Hace 15 años que la inflación real está en los dos dígitos y terminó con 54% en 2019. Luego de dos meses en retroceso a marcha forzada, la pandemia activó los mecanismos de control de precios y de cambios, congelamientos de tarifas y cierre de locales que arrojó los menores índices en mucho tiempo. Pero no es sostenible cuando la reactivación aparezca en el horizonte y augura más pujas y conflictos por acomodar los precios en el día después.

Actividad industrial . La UIA estima que en abril cayó 30% con respecto al año pasado , la mayor caída en 25 años y 12% en el primer cuatrimestre comparado con 2019. La recuperación no sólo obedecerá a los permisos y protocolos de apertura segura sino al normal abastecimiento y la recuperación de la cadena de pagos.

Desempleo . Los primeros cuatro meses del año arrojaron una tasa de desocupación abierta del 10,4% , superando en poco al 10,1% del año pasado, pero con la salvedad que sólo tomó un mes de cuarentena, que no contempla el subempleo y que existe una prohibición formal de despidos más la doble indemnización. Sin estos resguardos, seguramente treparía al 21,5% de junio de 2002 pero también implica que falta caer a medida que vayan cerrando empresas o despidiendo de hecho y augurando una recuperación más lenta.

Nivel de salarios . La promesa electoral de recuperar el poder adquisitivo no arrancó y sólo permitió mantenerlo con respecto al año anterior hasta antes del ingreso en cuarentena. En febrero había subido 54% con respecto al mismo mes del año anterior, similar a la inflación. Claro que es un promedio y antes de las paritarias del 2020 que están arrojando cifras menos o postergándose. La recesión, la amenaza de desempleo y el cierre total o parcial de actividades proyectan una lógica caída del salario real durante el año.

Reservas Banco Central. Los números nominales hablan de reservas de US$ 43.200 millones a junio, pero las de libre disponibilidad van bajando a medida que se erosiona su base y caen lentamente los depósitos en dólares en los bancos. La renegociación de la deuda no aliviaría la situación, pero tampoco la agravaría. En todo caso, sería un alivio para no entrar en una zona de alerta.