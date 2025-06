La economía repunta pero el empleo no se enteró: se destruyeron más de 170.000 puestos formales en la era Milei

A pesar de que la actividad económica revirtió parte de la caída que experimentó en 2024 y evidencia señales de repunte, el empleo privado y público formal no parece darse por aludido. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo se perdieron más de 7.000 trabajos y, a lo largo de la era Milei, la destrucción laboral supera largamente los 100.000.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que en el tercer mes del año se extinguieron 7.310 empleos asalariados formales y, a partir de noviembre de 2023, el número asciende a 115.353. Hasta agosto de 2023, el empleo registrado venía en ascenso durante 37 meses consecutivos, una racha que se cortó en septiembre, en el marco de la incertidumbre electoral.

La economía crece y el empleo se estanca

Con la llegada de la administración libertaria, la tendencia bajista se profundizó debido a la contracción de la actividad económica. Desde agosto de 2024, la evolución del empleo fue errática, con meses de suba intercalados con otros de caída. Sin embargo, incluso cuando la actividad económica comenzó a mostrar signos positivos, el empleo no respondió en la misma dirección.

En los meses de noviembre de 2024 y enero de 2025, la economía registró crecimientos intermensuales desestacionalizados de 0,9% y 0,5% respectivamente, pero las cifras laborales siguieron cayendo. La excepción se produjo en en febrero pasado, cuando tanto la actividad como el empleo crecieron. En marzo, ambas variables volvieron a contraerse, con un retroceso de 1,8% en la actividad, acompañada por una nueva merma laboral.

El director Planificación Productiva de Fundar, Daniel Schteingart, subrayó esta desconexión al afirmar que "la reactivación económica de los últimos meses no vino acompañada de nuevos puestos de trabajo". Tras el desplome del primer semestre, explicó, el trabajo privado formal “se estabilizó, pero sin generar una recuperación significativa”.

A esto se suma que ni siquiera el impulso de sectores energéticos vitales como Vaca Muerta o el litio fue suficiente para sostener los niveles de ocupación en petróleo y minería, que perdieron casi 3.000 puestos en el período analizado.

Cómo evolucionó el empleo por sectores y provincias

En cuanto a los sectores más golpeados, la construcción es responsable de más de la mitad de los puestos perdidos desde diciembre. En efecto, 61.956 empleos se destruyeron en este rubro, lo que representa el 53,7% del total, en el marco de la decisión política de paralizar por completo la obra pública.

La industria manufacturera también exhibió una merma significativa, con 4.162 trabajos menos en marzo, mientras que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura retrocedió en 2.088 trabajadores, y la enseñanza, en 1.185.

En contraste, solo unos pocos sectores mostraron algún nivel de crecimiento: comercio sumó 1.871 puestos, seguido por hoteles y restaurantes (+1.696) y servicios comunitarios, sociales y personales (+743). No obstante, estas subas son modestas en comparación con el total perdido, y no alcanzan a revertir la tendencia general.

A nivel provincial, la destrucción del empleo arroja disparidades. En marzo, 14 de las 24 jurisdicciones perdieron puestos de trabajo, siendo Salta (-1.810), Santa Cruz (-1.277) y Córdoba (-1.095) las más afectadas. Por el contrario, entre las provincias que sí lograron generar empleo, se destacan Buenos Aires (+660), Santa Fe (+333) y Formosa (+153).

Aun así, el panorama general es preocupante: el 79,2% de las jurisdicciones tuvo caídas en el empleo desde la llegada de Milei al poder. La situación más extrema se registra en La Rioja, donde la pérdida alcanzó el 11,8% de los empleos privados formales.

Cae el empleo público y crece el cuentapropismo

Frente al deterioro del empleo asalariado, muchos trabajadores recurrieron al monotributo como forma de inserción laboral, aunque las estadísticas oficiales revelan que esa vía no compensó la pérdida de puestos formales. Desde noviembre de 2023, se sumaron 74.997 personas al régimen simplificado, cifra inferior a los 115.353 asalariados privados perdidos.

Tampoco el sector público fue refugio. A marzo de 2025, el empleo estatal alcanzaba a 3.408.521 personas, pero también allí hubo bajas: solo en el último mes se perdieron 802 puestos, y desde diciembre de 2023 la caída acumulada es de 58.210 empleos, considerando tanto el nivel nacional como el de provincias y municipios. En total, la destrucción de empleo asalariado formal desde la asunción de Milei asciende a 173.563 puestos, si se suman los privados y los públicos.

El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos, también aportó una mirada crítica sobre la evolución del empleo formal. Bajo su perspectiva, el mercado laboral entró en una fase de "destrucción muy marcada" entre septiembre de 2023 y julio de 2024, seguida de un estancamiento prolongado.

“El empleo en el sector privado dejó de caer en julio de 2024. En los siguientes ocho meses creció apenas un 0,3%”, advirtió, y remarcó que ese crecimiento no es suficiente para compensar el aumento vegetativo de la población en el mismo período.

Campos también cuestionó las promesas oficiales: “Algunos decían que la reforma laboral iba a apuntalar el empleo formal. No pasó”. Y lanzó un diagnóstico sombrío: “Se consolida un patrón bastante claro: si no pasa nada raro, en el mejor de los casos, la situación de los trabajadores y trabajadoras no va a mejorar”.

Además, destacó que la caída del empleo posiblemente haya estado condicionada por el desplome de la actividad en marzo —especialmente en industria y construcción—, aunque alertó que la relación entre ambas variables no ha sido lineal en los últimos meses. En su análisis, “el empleo no se enteró del rebote”.

Las perspectivas lucen desafiantes. Para Campos, el escenario “pinta feo” debido a que la recuperación salarial que se había verificado en la segunda mitad de 2024 ya se agotó, y el consumo resiste apenas con recursos extraordinarios. “Crédito, dólares del colchón, lo que sea. El mercado laboral está necesitando alguien que lo empuje”, sintetizó.

MFN / Gi