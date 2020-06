La inflación de mayo se ubicó entre 1,3% y 2%, según consultoras

La inflación de mayo se ubicó entre 1,3% y 2% traccionada por subas en el sector Indumentaria por el inicio de la temporada de ropa de invierno, y en el rubro Alimentos con un alza de entre 1% y 2%, según los pronósticos de consultoras privadas consultadas por PERFIL.

La proyección más optimista corresponde a las consultoras Ferreres y Eco Go, cuyos relevamientos arrojaron una inflación en mayo de 1,3%; mientras que a Ecolatina -que mide en el área metropolitana de Buenos Aires- le dio 1,5%, en LCG calcularon 1,8%, y en ACM un 2%. La cifra oficial de mayo será difundida por el INDEC el próximo 11 de junio, en tanto el Banco Central dará a conocer este viernes las proyecciones del REM que contiene el sendero previsto por los analistas privados en materia de inflación.

Así, la inflación en mayo volvería a mostrar un índice que no supera el 2% contenida por el menor consumo a causa de la cuarentena y por el congelamiento tarifario, al igual que ocurrió en abril cuando la cifra inflacionaria fue de 1,5%, y lejos del 3,3% de marzo.

Gillian Tett: "No se puede hacer frente a la crisis económica solo con herramientas financieras"

Sin embargo, las consultoras prevén para junio una aceleración mayor de la inflación por efecto de una mayor flexibilización de la cuarentena y el impacto de las trabas cambiarias que afectan a importadores que podrían presionar sobre los precios.

Según la medición de Ferreres, las subas más significativas en mayo se registraron en Equipamiento y funcionamiento del hogar, e Indumentaria, con incrementos de 5,2% y 3,4%, respectivamente, mientras que el rubro Alimentos y Bebidas tuvo un aumento de 1%.

Por su parte, Vivienda verificó un alza de 0,7%, Transporte y comunicaciones tuvo un ascenso de 0,6%, y Salud creció 0,2%.

En relación a la inflación núcleo, estimó una variación en mayo del 1,7% y en términos anuales de 45,2%.

Martín Vauthier, de Eco Go, indicó que en mayo Alimentos y Bebidas “creció en la zona de 2%" y precisó que lo vinculado "a alimentos consumidos fuera del Hogar que tiene que ver con los delivery y take away fue lo que aumentó un poco por arriba del promedio”.

Funes de Rioja: "Las pymes no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo"

Por su parte, Melisa Sala, economista de LCG, calculó que en mayo la inflación fue de 1,8% "nuevamente impulsado por alimentos, en cadenas de supermercados con menor suba de los precios pero sí se registran en comercios de cercanía y distribuidoras”.

“Mientras estemos en esta situación de confinamiento el dinero circula lento, la actividad se deprime, por lo tanto hay muy bajo riesgo de aceleración en el cortísimo plazo”, planteó.

En cambio, advirtió que “sí hay mucho riesgo cuando uno mira hacia delante, en una eventual salida de la cuarentena, con un mercado inundado de pesos y la necesidad de corregir el tipo de cambio nominal, sumado a la brecha, sumado a que las tarifas se vuelvan a alinear, combustibles también; todo ese combo da sensación de una inflación reprimida que hay que ver cuál es la estrategia del BCRA para enfrentarla, pero bueno, el timing dependerá de cuánto dure la cuarentena básicamente”, explicó.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, detalló que la inflación de mayo les dio 1,5% “con aumentos estacionales en Indumentaria y Eduación que estuvieron arriba del 4%, y Alimentos con una suba de 1,5%”.

Sobre las perspectivas para junio, el economista prevé que “se va a acelerar un poco la inflación en parte por la salida de la cuarentena y la mayor flexibilidad, y por la medida del Banco Central de mandar a muchos importadores al Contado Con Liquidación en lugar del dólar oficial, lo que va a tener un impacto en los precios similar al que puede ser una devaluación, como no es una devaluación, como no es para todos por igual, el efecto es más acotado, pero va a superar la zona del 2,5%, y acercarse al 3%”.

Juan Pablo Di Iorio, de ACM, estimó una inflación en mayo de 2%, “con alimentos que sigue siendo el que más tracciona”, y para junio vislumbra una aceleración en el “rango del 2,5% a 2,7%, por una mayor apertura de la actividad, a lo que se le sumaria que las nuevas restricciones al acceso al mercado de cambios a los importadores podria llevar a que el dolar paralelo tenga más preponderancia en la determinación de los precios”.