La Justicia suspendió la venta de los activos de SanCor

La Justicia suspendió la licitación de los activos productivos de SanCor. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, que hizo lugar a un recurso de queja presentado por FIDULAC S.A. y dejó sin efecto, de manera provisoria, la resolución que había autorizado el proceso de venta.

Con esta medida, quedó paralizado el cronograma de licitación aprobado el 11 de junio, que establecía las bases, las condiciones y los valores de referencia para vender los activos de la cooperativa, que atraviesa un concurso de acreedores.

Por qué la Cámara suspendió la venta

Los jueces consideraron que el magistrado de primera instancia actuó con un exceso de rigor formal al rechazar la impugnación presentada por FIDULAC S.A. por una supuesta irregularidad en la firma electrónica del escrito.

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Según la resolución, la plataforma DocuSign utiliza una firma electrónica reconocida por la legislación vigente y no existían motivos para desconocer de oficio su validez. Por ese motivo, la Cámara aceptó el recurso, concedió la apelación con efecto suspensivo y ordenó que el expediente sea elevado para analizar el fondo de la cuestión.

Qué pasa con la licitación de SanCor

La decisión judicial deja suspendidos todos los efectos de la resolución del 11 de junio. Esto significa que, por el momento, no podrá avanzar la aprobación del pliego de bases y condiciones ni el cronograma previsto para la venta de los activos productivos de la empresa.

Los camaristas señalaron además que la autorización de la licitación es una medida de especial trascendencia dentro del proceso concursal, ya que fija el mecanismo de liquidación y el valor de los bienes de la cooperativa. También advirtieron que su ejecución podría generar consecuencias difíciles de revertir para el futuro de la empresa.

La suspensión se mantendrá hasta que la Cámara de Apelación resuelva el recurso y determine si la resolución que habilitó la venta de los activos debe mantenerse o quedar sin efecto de manera definitiva.

LB/MSS