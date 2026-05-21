Quiebra de SanCor: seis empresas compiten por quedarse con los activos de la histórica cooperativa láctea

La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa la etapa más crítica de su historia luego de que la Justicia santafesina decretara su quiebra y habilitara el proceso de venta de sus activos y unidades productivas.

Seis oferentes, en su mayoría vinculados a la industria láctea, ya participan de las negociaciones para quedarse con la compañía, que arrastra una deuda cercana a los USD 120 millones.

Quiénes son los interesados en comprar SanCor

Según trascendió, el objetivo del proceso judicial es concretar una venta integral de la empresa. “La propuesta es que el que compra, compra todo”, señalaron fuentes vinculadas a la negociación.

Entre los interesados aparecen Savencia, dueña de Milkaut; Adecoagro; Punta del Agua; Elcor; La Tarantela; y el empresario Gustavo Scaglione.

La primera reunión oficial se realizó en la sede central de Sunchales y estuvo encabezada por el juez Marcelo Gelcich, junto con la sindicatura y la coadministración judicial.

Por qué la Justicia decretó la quiebra de SanCor

La quiebra se produjo luego del fracaso del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025. En su resolución, el magistrado calificó el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada”.

Además, sostuvo que la empresa “no resulta económicamente viable en el mediano plazo”, una definición que aceleró el proceso de venta de los activos.

El deterioro financiero de SanCor se profundizó en los últimos años por la fuerte caída de la producción, la pérdida de contratos y las crecientes dificultades operativas.

La caída productiva de una empresa histórica

La cooperativa llegó a procesar más de 3 millones de litros de leche diarios durante su etapa de expansión. Sin embargo, en el último año apenas alcanzó los 500.000 litros por día.

Actualmente, de las 14 plantas industriales que llegó a operar, solo mantiene seis plantas activas. Según el fallo judicial, varias funcionan por debajo de su capacidad instalada.

Algunas unidades incluso permanecen paralizadas, como la planta de San Guillermo, cerrada desde diciembre de 2025.

Cuánto debe SanCor y qué pasará con sus trabajadores

La sentencia también detalló el complejo escenario económico de la firma. SanCor acumula más de $12.700 millones en salarios adeudados.

A eso se suman obligaciones impositivas y previsionales superiores a $6.300 millones, además de deudas con obras sociales, ART y sindicatos por más de $3.300 millones.

A pesar de la quiebra, la Justicia permitió la continuidad operativa de la empresa para evitar un impacto social mayor sobre los 914 trabajadores y los acreedores vinculados a la actividad.

El futuro de SanCor tras la quiebra

El desafío ahora será encontrar un comprador capaz de sostener la producción y recuperar parte de la estructura de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina.

La resolución judicial abre una nueva etapa para SanCor: la continuidad dependerá de la capacidad de los oferentes para asumir el proceso integral de compra, mantener la operación y reordenar una compañía golpeada por años de crisis financiera.