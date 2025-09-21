La Rioja volverá a emitir los Chachos para impulsar turismo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó los programas Impulso Turístico 50/50 y Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos, con el objetivo de reactivar la actividad turística y proteger los empleos en la provincia. Las iniciativas buscan articular la acción del Estado con el sector privado.

Previaje estimula el consumo inmediato atrayendo visitantes e Impulso Turístico pretende fortalecer la oferta turística a mediano plazo con inversión en servicios y equipamiento. Quintela remarcó que el turismo “está pasando una situación grave” porque el gasto de los sectores con mayor poder adquisitivo se vuelca al exterior, mientras que el mercado interno “está fundido”. En ese sentido, defendió las políticas: “Cuando el turismo anda bien, el Estado se hace a un lado; cuando anda mal, tiene que acompañar para que se recupere”. Apuntó contra el gobierno nacional por los recortes y la parálisis económica. “Quizás ellos se corran y dejen que la gente se muera, nosotros no. A pesar de las críticas, vamos a continuar”, enfatizó.

Los Chachos (Bono de Cancelación de Deudas) para utilizar en la provincia. Habían sido emitidos en 2024 para hacer frente a gastos corrientes ante el recorte nacional. A fin de año, se cumplió con la promesa de recompra, con un interés pagado a quienes los canjearon. Ahora, el gobierno reintegrará el 50% de los gastos en alojamiento y agencia de viaje en forma de esta cuasimoneda. Funcionarán como fomento del consumo. “Fueron fuertemente criticados, pero por quienes no conocen La Rioja. Los empresarios hoteleros y gastronómicos los aceptaron y circularon sin problemas. Los hemos recuperado para que se mueva el turismo y la economía provincial”, sostuvo.

Quintela anticipó además que la fiesta de la Chaya volverá a realizarse, a pesar de cuestionamientos por el costo que implica su organización. “No solamente los porteños pueden tener acceso a espectáculos públicos. Apostamos a políticas que estimulen a la sociedad y al turismo”, planteó el gobernador.