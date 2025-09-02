En el marco por el Día de la Industria, la Unión Industrial Argentina presentará este 2 de septiembre un "decálogo del nuevo contrato productivo" que busca "sentar las bases para lograr un desarrollo federal", en medio de la preocupación por el nivel de actividad. En efecto, los últimos datos del sector estiman que la economía habría vuelto a caer en julio, lo que enciende alertas sobre el fin del "efecto rebote".

En efecto, en los últimos días, consultoras y bancos de inversión comenzaron a recortar sus proyecciones de crecimiento para el PBI de la Argentina en 2025, lo que sugiere que la actividad económica seguirá frenada en el tercer trimestre por la suba de tasas y la pérdida de ingreso disponible.

El Nuevo Contrato Productivo se organiza alrededor de diez principios rectores: institucionalidad y relación público-privada; orden macroeconómico; competitividad sistémica; exportaciones e inserción internacional; desarrollo federal, equilibrado e integrado; modernización laboral; financiamiento productivo; inversión en infraestructura y logística; capacitación, innovación y tecnología; compromiso con la ética y la sustentabilidad.

Actividad económica: ¿una meseta recesiva llegó para quedarse?

La presentación se realiza durante el 17° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y ya unas 80 entidades socias de la UIA hicieron llegar su adhesión al documento.

La edición 2025 del Coloquio organizado por la UIC convocará a más de 800 empresarios, referentes de la industria, autoridades gubernamentales y académicas. Martín Rappallini - presidente de la UIA- compartirá la apertura con el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora; y el presidente de la UIC, Luis Macario.

Martín Rappalini, presidente de la Unión Industrial Argentina.

Nivel de actividad económica, créditos y contrabando, entre las preocupaciones de los industriales

Ayer, en la reunión mensual de Junta Directiva que se realizó hoy en la provincia de Córdoba con unos 100 dirigentes de todo el país, el presidente de la UIA, compartió un avance del Nuevo Contrato Productivo que se presenta este martes.

En el encuentro, los representantes regionales y sectoriales manifestaron su preocupación por el nivel de actividad económico, para lo cual reiteraron la necesidad de crear líneas de crédito que ayuden a mantener la producción y el empleo.

Además, valoraron el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal que ha logrado el gobierno nacional, pero señalaron que deben estar acompañados de políticas que potencien las cadenas de valor, tal como informó la UIA en un comunicado.

Además de coincidir en la necesidad del acceso a financiamiento para capital de trabajo, especialmente para las PyMEs industriales, en un contexto de costos crecientes, resaltaron la importancia de eliminar los derechos de exportación a la industria y ampliar los reintegros a las exportaciones de valor agregado MOI y alimentos elaborados.

Asimismo, hubo preocupación por el contrabando y la informalidad que vienen golpeando al sector formal de la economía, debido a la competencia desleal que generan. Por este motivo, la UIA tuvo una reunión por este tema con la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Martín Culatto.

Cómo sigue la agenda federal 2025

Esta semana, la Agenda Federal UIA continuará en Córdoba (1 y 2 de septiembre), Santiago del Estero (3 y 4 de septiembre) y Mendoza (4 y 5 de septiembre).

La UIA informó que participará de eventos vinculados con el Día de la Industria en todas las provincias, además de participar en reuniones con representantes de los gobiernos provinciales, encuentros con entidades socias e industriales de cada región y visitas a establecimientos productivos.

La próxima semana, la UIA participará de “Somos Industria”, el evento organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) (10 y 11 de septiembre) y de la celebración del Día de la Industria en Santa Fe, que tendrá lugar en Las Parejas (12 de septiembre).

lr