Starbucks logra semana récord de ventas con regreso del pumpkin spice latte

Starbucks Corp. afirmó que el lanzamiento de sus productos de otoño, que incluía el regreso del pumpkin spice latte, impulsó un aumento en las ventas.

La línea de productos ayudó a “alcanzar una semana récord en ventas en todas nuestras tiendas operadas por la empresa en EE.UU., así como fuertes ventas en Canadá”, afirmó el director ejecutivo Brian Niccol en un mensaje interno a los trabajadores al que tuvo acceso Bloomberg News.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es una buena noticia para Starbucks, que está trabajando para revertir una serie de descensos en las ventas. Niccol lidera un cambio de rumbo centrado en mejorar el servicio al cliente, renovar el menú y hacer que las tiendas sean más acogedoras con medidas como añadir más asientos. La cadena también ha aumentado significativamente la plantilla de las tiendas, según afirmó Niccol en el mensaje. Starbucks ha permitido recientemente a los trabajadores elegir turnos en más tiendas, lo que garantiza que haya menos puestos sin cubrir.

Filmaron a Eduardo Belliboni en un bar, tomándose selfies, mientras, cerca de allí, se realizaba la marcha de protesta en el Congreso

Además del latte de calabaza y especias, el menú de otoño de este año incluye un cold brew de crema de calabaza, un chai helado de crema de calabaza y un latte de leche de avena con nueces pecanas. Suele ser un periodo muy ajetreado para Starbucks, a quien se le atribuye el inicio de la moda del pumpkin spice hace más de 20 años.

Las acciones de Starbucks cayeron alrededor de 3,4% este año hasta el cierre del viernes, mientras que el índice S&P 500 subió alrededor de 9,8%.

GZ