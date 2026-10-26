Las acciones de empresas brasileñas se hunden más de 23% en las primeras operaciones del premarket

Antes de la apertura de la Bolsa local, el fondo EWZ, que reúne acciones de las principales empresas del país y cotiza en Estados Unidos, llegó a desplomarse 25,3%, al tiempo que el real perdió más de 10% en los contratos de futuros negociados en Chicago. La reacción se produjo después de que el presidente brasileño Lula Da Silva derrotara al senador Flavio Bolsonaro en el balotaje de ayer domingo, en un resultado que sin dudas fue a contramano de las expectativas de buena parte de los inversores.

Lula fue reelecto en Brasil con 51,79% y va por su cuarto mandato, en tanto el opositor Flávio Bolsonaro no reconoce el resultado y pedirá anular la elección por la extensión de dos horas del horario de votación.

Ya desde las primeras horas de conocerse el resultado de la elección, los analistas financieros comenzaron a anticipar un lunes de tensión en los mercados con fuertes pérdidas para los activos brasileños. Desde Finanzas Argy señalaron que "Los futuros del real bajan alrededor de un 10%, el EWZ pierde cerca de 26% en el premarket, e Itaú, Petrobras y Nubank caen entre 23% y 26% en Nueva York. Se espera un freno automático en la bolsa de San Pablo si el índice cae más de un 10%", anticiparon.

El economista Leo Anzalone coincide con esta apreciación de que las cifras que circulan anticipan una reacción negativa en acciones, bancos y empresas de Brasil, junto con presiones sobre el real. "De todos modos, habrá que seguir la apertura del lunes para evaluar la magnitud del movimiento y cuánto de este escenario ya estaba incorporado en los precios", señaló el analista de mercados.

Al ser consultado con lo que este resultado implica para la Argentina, Anzalone explicó "Brasil es un socio comercial clave para nuestro país. Una mayor volatilidad en sus mercados podría trasladarse a otros activos de la región, aunque todavía es temprano para determinar si el impacto quedará concentrado en Brasil o se extenderá a otros mercados emergentes"; dijo.

Por lo pronto, al igual que señalan otros analistas financieros de la región, la clave de este día lunes será "seguir la apertura, el comportamiento del real, los bancos y Petrobras, y evaluar si aparece un movimiento de overshooting, es decir, una sobrerreacción inicial que luego se modera a medida que mejora la liquidez y el mercado procesa el resultado", comentó.

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