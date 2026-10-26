AySA propone nuevos aumentos en las tarifas del agua: cuánto pagarían los usuarios y qué pasará con los subsidios

La reforma tarifaria que propone AySA podría aumentar un 22,6% las facturas de agua de casi dos millones de usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El proyecto, que será debatido este lunes 26 de octubre en una audiencia pública del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), también contempla reducciones para algunos hogares, una modificación de los subsidios vigentes y una ampliación de la tarifa social.

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La audiencia tendrá lugar a las 10:00, será virtual y se transmitirá por streaming desde la página del ERAS. La iniciativa busca actualizar un esquema tarifario que no recibe una revisión integral desde hace más de 40 años. Sin embargo, la convocatoria no implica la aprobación de los aumentos, cuya implementación dependerá de una decisión posterior del regulador.

El cambio central consiste en reducir de 11 a 5 los coeficientes zonales utilizados para calcular determinados cargos de los usuarios sin medidor. Los valores actuales, que van de 1,10 a 3,50, serían reemplazados por una escala de 0,75 a 2,75, elaborada a partir de información censal y estimaciones de ingresos de los hogares.

Cuánto aumentarían las facturas de AySA con el nuevo esquema

Según las estimaciones de la empresa, 1.998.747 usuarios residenciales pagarían un 22,6% más en promedio. Para este grupo, la factura mensual pasaría de $29.116 a $35.710, una diferencia de $6.594. Los cálculos corresponden a valores de septiembre de 2026 y no incluyen impuestos.

En cambio, 683.927 usuarios tendrían una reducción promedio del 14,7%, mientras que otros 672.194 mantendrían sus facturas sin modificaciones por efecto de la reforma. Al considerar todos los hogares, el incremento promedio ponderado sería del 11,4%, con una factura que pasaría de $27.156 a $30.250.

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Aunque la suba media sería del 22,6% entre quienes pagarían más, el proyecto contempla correcciones de hasta el 149% en casos específicos. Los incrementos superiores al 100% alcanzarían al 3% de los usuarios residenciales. AySA aclara que estos porcentajes no representan aumentos generales ni se aplicarían de una sola vez.

Cómo se aplicarían los aumentos y qué pasaría con los subsidios

Para amortiguar el impacto, AySA propone una implementación gradual, con topes del 5% mensual acumulativo sobre los cargos afectados por la reclasificación zonal. Ese límite no equivale a un techo para cualquier variación de la factura completa, ya que podrían producirse otras actualizaciones tarifarias.

Uno de los principales cambios sería la eliminación progresiva del descuento adicional del 15% para los usuarios que dejen de pertenecer a zonas bajas. La bonificación se reduciría al 10% durante el primer mes, al 5% en el segundo y desaparecería en el tercero. Desde el cuarto mes comenzaría, cuando corresponda, la adecuación a los nuevos coeficientes.

La compañía estima que el conjunto de las modificaciones generaría ingresos adicionales por $140.057 millones, equivalentes a un incremento global del 7,3% a tarifas de septiembre. Según su propuesta, la totalidad de ese excedente se destinaría a ampliar la tarifa social, incorporar beneficiarios y extender la cobertura en barrios populares.

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Las tarifas del agua ya acumulan un aumento del 573% desde diciembre de 2023

La discusión se produce después de una fuerte recomposición del costo del servicio. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP-UBA/CONICET, en octubre de 2026 la factura media de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó los $44.948 mensuales, con un incremento del 5,6% respecto de septiembre. La variación respondió a la mayor cantidad de días del mes y a una suba del 2,2% en el componente variable.

El mismo informe señala que el gasto en agua aumentó un 41% interanual y acumula una suba del 573% desde diciembre de 2023. Solo durante 2026, el incremento llegó al 38,6%. El relevamiento también identifica una reducción del componente variable en julio, seguida por aumentos cercanos a la inflación en los meses posteriores.

La propuesta también tendría efectos fuera del segmento residencial: los comercios, industrias e instituciones registrarían una reducción promedio del 2,2%, mientras que los terrenos baldíos afrontarían una suba media del 7,6%.

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Por último, el debate se desarrollará después de conocerse que el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ganó la licitación para adquirir el 90% de AySA y firmara el traspaso el 13 de noviembre próximo para operar la empresa durante los próximos 30 años. Por ahora, ninguno de los nuevos valores tiene una fecha de entrada en vigor autorizada.

GZ / lr