El intendente Fernando Gray denunció que la privatización de Aysa viene con tarifazos y falta de inversión

En una entrevista concedida a Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó con dureza el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según el dirigente bonaerense, las condiciones de la licitación impulsada por el Gobierno Nacional no solo derivarán en fuertes aumentos tarifarios, sino que dejarán sin financiamiento las obras de infraestructura esenciales para extender las redes de agua y cloacas en los sectores más vulnerables del conurbano.

Fernando Gray es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, que cuenta con un posgrado en Derecho de las Comunicaciones. Es dirigente político que se desempeña como intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría desde el año 2007 y desde octubre de 2022 es vicepresidente para América Latina de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con un mandato por cinco años.

Buenos días Fernando, Jorge Fontevecchia lo saluda. Ya lo habíamos entrevistado oportunamente sobre este tema, pero ahora se confirmó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), impulsada por el Gobierno Nacional. Usted había hecho sus críticas en su momento porque el pliego de licitación no obligaba a quienes resultaran ganadores a completar una cantidad de obras que garantizaran el acceso en todas las zonas de aplicación, fundamentalmente en el conurbano. Así que ahora que ya se formalizó lo estamos llamando para que usted complete su visión.

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Sí, buenos días, Jorge. Yo estoy muy preocupado por esta privatización porque el Gobierno está literalmente rifando, está regalando AySA. Se estimaba que la oferta iba a ser no menor a 500 millones; la están entregando por 340 millones a 30 años, con una prórroga de 10 años más, con lo cual durante 40 años va a estar concesionada esta empresa. Venimos de una mala experiencia en los años 90, cuando se privatizó en la época de Menem a una empresa francesa (también se privatizó lo que actualmente es AySA). El problema de privatizar esta empresa es, primero, que es una empresa que funciona correctamente, que le da servicio en forma adecuada a millones de argentinos —concretamente a más de 14 millones de bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires—. La verdad es que es una empresa que está equilibrada, que tiene un plantel de personal estable desde hace muchos años de carrera; no hay personal político, es todo personal técnico. Y es una empresa que estando equilibrada, el Gobierno decide privatizarla. Ahora, ¿qué implica privatizarla? Por un lado, que van a subir las tarifas como lo vienen haciendo (ya han convocado a una nueva audiencia pública para dar una nueva suba, ya privatizada o adjudicada la empresa), con lo cual vamos a pagar más por el agua y la cloaca. Y además, que todavía restan millones de bonaerenses que no tienen agua y cloaca, o alguno de los dos servicios. Esos sectores que no tienen servicio actualmente son los sectores más vulnerables y los sectores medios trabajadores. Con lo cual, no es rentable para una empresa privada, honestamente, hacer millonarias inversiones en esos sectores y en esas zonas de cobertura donde el recupero es a no menos de 30 años. Se le va todo el período de adjudicación en recuperar los fondos que tendrían que invertir, por ejemplo, para darle cloacas a sectores muy importantes del partido de La Matanza. Entonces, lo que me preocupa es que vamos a pagar tarifas más caras y las obras que realmente necesitamos millones de argentinos, y particularmente bonaerenses, va a ser muy difícil que las haga una empresa privada, porque no recuperan las inversiones cobrando la tarifa.

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A ver, haciendo un cálculo: usted dice que se esperaban 500 millones, se privatizó en 340, es por 30 años más 10... Entonces, si uno se planteara 40 años y más o menos 400 millones, da 10 millones de dólares por año. Si la empresa está en equilibrio, quien va a pagar por ella 10 millones de dólares por año anticipados es porque tiene que esperar ganar 20, para ponerlo en términos concretos. Si está en equilibrio, para que recupere la inversión, inevitablemente tiene que aumentar las tarifas. O sea, no encuentro otra ecuación que sea posible. Usted que analizó el tema —yo estoy haciendo una cuenta muy simple—, ¿cuál es la expectativa de rentabilidad que tiene la empresa y cómo justifican pagar esos 10 millones de dólares por año de canon por explotar AySA?

Es literalmente como lo está describiendo. Lo que van a hacer es no hacer obras importantes, porque las obras significan erogaciones muy importantes, e ir subiendo la tarifa. Ya lo viene haciendo este Gobierno: paulatinamente fue incrementando la tarifa y lo van a seguir haciendo para que la empresa tenga rentabilidad. Entonces, sin inversiones y con mayor tarifa, pasa a ser una empresa equilibrada como está y con rentabilidad. Es la única manera; de ahí mi preocupación. ¿Por qué? Porque las inversiones que hay que hacer en agua y en cloacas se hacen a nivel internacional con fondos internacionales. Generalmente son del BID, del Banco Mundial, de la CAF (que es la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina), que son instituciones de crédito que dan créditos a largo plazo a tasas subsidiadas, muchísimo más beneficiosas que las que se le dan a cualquier particular o a la actividad privada. Es precisamente para esto: para hacer obras de saneamiento y para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las regiones. Ahora, esto con una empresa privada no va a suceder: no van a tener esos créditos, no los van a tramitar tampoco, no los van a sacar porque no es rentable, y perdemos la oportunidad de seguir con las obras. Nosotros teníamos un plan de obras en AySA; por ejemplo, se estaba haciendo un río subterráneo sur que tomaba agua del Río de la Plata a la altura de Quilmes. Es un río subterráneo inmenso para darle mejor cobertura a los que tienen y agua segura a millones de habitantes, fundamentalmente de Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Ese río subterráneo es una obra enorme que hay que hacer y se estaba haciendo con financiamiento del Banco de Desarrollo. La obra se hizo hasta la mitad y quedó inconclusa. Cuando llegó este Gobierno, no siguió con el crédito y la obra se paralizó. Ahora, si esa obra no sigue adelante, millones de bonaerenses no vamos a tener agua corriente segura. Con lo cual, a esta empresa indudablemente no le va a ser rentable hacer esa obra porque va a recuperarla, como le decía, dentro de 30 años, que es prácticamente todo el período de concesión. Nos vamos a quedar millones de bonaerenses sin la posibilidad de tener agua, sin la posibilidad de tener cloacas, y los que tienen agua y cloacas, pagando mucho más.

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Fernando, cuando usted dice que AySA hoy está en equilibrio, ¿está en equilibrio computando el costo de las obras? Es decir, ¿estas obras que se venían realizando están dentro del costo de AySA?

A ver, la cuenta es la siguiente: en el mundo está estudiado que por cada dólar que se invierte en agua y cloacas, un Estado se ahorra 7 dólares en salud en su población, esto está estudiado desde el punto de vista sanitario.

La higiene es el mayor salto en salud pública de la historia producido en el siglo XIX, sin duda.

Claro. No podemos permitir tener una población con salud que no tenga agua ni cloacas. Pensemos que en sectores muy pobres se hace un pozo de dos metros para sacar agua y se hace otro pozo al lado, de dos metros, para los desechos cloacales. Entonces hay un nivel de contaminación socioambiental que impacta sobre la salud, ni hablar. Por eso el número no solo es de la empresa, sino que hay que verlo en su conjunto. Para hacer estas obras, el Estado Nacional... porque en la mayoría de los países el agua y la cloaca la brindan empresas del Estado. ¿Por qué? Porque hay que hacer inversiones tan grandes que en una empresa privada no son redituables. Entonces las hacen los Estados con créditos internacionales, y las hacen además porque eso reditúa e impacta directamente sobre el sistema de salud y la calidad de vida de la gente. Es realmente muy importante. Entonces, cuando yo digo que la empresa está equilibrada, me refiero a que la empresa en su funcionamiento está equilibrada. Adicionalmente, de forma permanente hay que hacer estas obras inmensas con créditos internacionales, pero hay que hacerlas porque impactan en la salud.

Lo entiendo, pero mi pregunta es: cuando usted dice que la empresa está en equilibrio, el costo de esas obras —no sé si llamarlo el CAPEX, lo que se invierte todos los años—, ¿está dentro del balance que le da equilibrio?

Una parte sí y otra parte no. ¿Por qué? Porque son obras millonarias. Una planta de tratamiento cloacal para Esteban Echeverría, para que se dé una idea, estamos hablando de más de 50 millones de dólares.

Y ahora, ¿cómo quedan las obras de infraestructura? ¿Las va a tener que hacer el Estado con créditos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, o las va a tener que llevar adelante el adjudicatario?

Acá el Estado se retira totalmente y se lo deja al adjudicatario, con lo cual, imagínese, no van a hacer ninguna obra importante. Le han puesto requisitos de inversión, pero ¿después qué pasa? Esto pasa como con las autopistas: le ponen requisitos de inversión, la empresa presenta un plan, después vienen con que no pueden cumplir el plan porque no les da la tarifa, prorrogan ese plan, lo van prorrogando... y fue el problema que tuvimos con la anterior privatización de AySA. ¿Por qué hubo que sacar al anterior adjudicatario? Porque habían pasado dos décadas y no había obras importantes de agua y cloaca en todo el conurbano bonaerense. Entonces sacaron a la empresa, se hizo cargo el Estado, el Estado gestionó créditos internacionales con tasas subsidiadas, hizo las obras y otorgó el servicio. Hasta que AySA no tenga un nivel de obra y de cobertura muy importante de agua y de cloaca, no se puede pensar en otro modelo donde el Estado se aleje, porque no es rentable para nadie hacer esas obras.

Clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo y seguiremos en contacto.

Muchas gracias, Jorge. Ha sido muy amable. Hasta luego.

MEG / EM