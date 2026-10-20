La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció que este martes 20 de octubre a las 22 se iniciará un operativo de mantenimiento operativo de gran escala que afectará de forma directa el suministro de agua potable en 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Las tareas de infraestructura se extenderán de manera continua durante la noche y la madrugada, hasta concluir en las primeras horas de la tarde del miércoles 21 de octubre.

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El procedimiento técnico focalizado requerirá la interrupción progresiva del caudal para posibilitar el recambio de dos válvulas de gran porte instaladas en 1917, las cuales han alcanzado el límite de su vida útil. La antigüedad superior a los 100 años de estos componentes impedía maniobrar con precisión sobre los conductos maestros de la red.

Los trabajos programados se desarrollarán sobre dos cañerías maestras estratégicas que cumplen la función clave de conducir el agua tratada desde la Planta San Martín hasta las instalaciones de la Estación Elevadora Villa Devoto.

El avanzado estado de deterioro mecánico de la valvulería antigua obstaculizaba las tareas rutinarias de regulación, por lo que su sustitución permitirá optimizar la capacidad operante del sistema y agilizar futuras maniobras de reparación ante eventuales emergencias en la Capital Federal.

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La nómina de zonas alcanzadas por la reducción o interrupción del servicio abarca a los barrios de Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo y Parque Chas. A esa lista provista oficialmente por la distribuidora estatal se suman también los sectores de Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

Ante esta eventualidad, las autoridades sanitarias y de la empresa sugirieron para el miércoels dejar correr el agua unos instantes hasta que recupere su transparencia habitual, remarcando que los controles biológicos aseguran la plena potabilidad del suministro una vez normalizado el circuito.

El restablecimiento total del servicio en el norte y oeste porteño se alcanzará en forma paulatina a partir de la tarde del miércoles, a medida que se presurice nuevamente el tendido subterráneo de distribución.

BGD/ML