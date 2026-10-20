El Gobierno de Brasil rechazó el "intento de injerencia extranjera" de Javier Milei tras sus insultos a Lula

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil rechazó el intento de injerencia extranjera del presidente Javier Milei en el proceso electoral del país, luego de que el mandatario argentino insultara a Luiz Inácio Lula da Silva y pusiera en duda la transparencia de los comicios. La respuesta oficial se conoció este martes, a cinco días del balotaje que enfrentará al actual presidente brasileño con Flávio Bolsonaro, aliado político de Milei.

En un comunicado, la Cancillería brasileña cuestionó los ataques de Milei contra el Poder Judicial y el sistema de votación electrónica. Además, sostuvo que sus declaraciones reproducen falsedades difundidas por sectores que rechazaron los resultados electorales anteriores y estuvieron vinculados al intento de golpe de Estado de hace cuatro años.

“Esta declaración antidemocrática es inaceptable, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”, expresó el Gobierno brasileño.

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Lula publicó un video de Argentina para advertir sobre el ajuste de Bolsonaro

En su pronunciamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño aseguró que el sistema de votación electrónica es seguro y afirmó que los observadores electorales internacionales avalaron su funcionamiento durante la primera vuelta.

El comunicado también remarcó que la elección del próximo domingo debe desarrollarse sin interferencias de otros países y que la decisión sobre el futuro político de Brasil corresponde exclusivamente a sus ciudadanos.

“La decisión sobre el futuro de Brasil recae exclusivamente en el pueblo brasileño”, señaló el Gobierno, que ratificó que los electores podrán expresar libremente su voluntad en las urnas el 25 de octubre.

Los insultos de Milei contra Lula, a cinco días de las elecciones

El Presidente argentino calificó a su par brasileño de “zurdo ladrón” y escribió: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”. El mensaje fue acompañado por un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendía la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días semanales.

Durante esa intervención, el mandatario brasileño se había referido a las tareas domésticas que suelen recaer sobre las mujeres que trabajan. Milei respondió con nuevas descalificaciones y calificó a Lula de “progre machirulo”. Luego agregó: “Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.

Milei también cuestionó declaraciones de Lula durante un debate con Flávio Bolsonaro.

Además, Milei salió al cruce de los medios argentinos que describieron a Flávio Bolsonaro como un candidato de extrema derecha. En una publicación dirigida al diario La Nación, cuestionó esa caracterización y volvió a lanzar críticas contra la prensa.

El conflicto entre Milei y Lula suma tensión a la relación bilateral

Los nuevos cruces profundizan las diferencias entre los presidentes de Argentina y Brasil, que mantienen posiciones políticas enfrentadas y respaldan a candidatos distintos en la elección del país vecino.

Milei expresó públicamente su apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, mientras que Lula busca continuar al frente del Gobierno brasileño. La disputa electoral se desarrolla en medio de una campaña marcada por la polarización política.

LB/ML