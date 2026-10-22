La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) concluyó este miércoles los trabajos de reemplazo de dos válvulas centenarias en el barrio porteño de Villa Urquiza, un operativo clave que permitirá normalizar progresivamente el suministro de agua potable en los barrios del norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires afectados por el corte programado.

La intervención se llevó a cabo en el cruce de la Avenida de los Constituyentes y La Pampa. En ese punto, las cuadrillas operativas sustituyeron dos antiguas válvulas esclusas instaladas en 1917 por nuevos dispositivos tipo mariposa sobre las Líneas 9 y 10, dos cañerías maestras de 1.100 milímetros de diámetro que transportan el agua desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció que este martes 20 de octubre a las 22 se iniciará un operativo de mantenimiento operativo de gran escala que afectará de forma directa el suministro de agua potable en 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

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La actualización tecnológica aportará un cambio sustancial en la operatividad de la red: mientras que las piezas centenarias requerían hasta 500 vueltas para concretar un cierre completo, los nuevos mecanismos exigen entre 60 y 80 giros, facilitando maniobras más ágiles ante eventuales mantenimientos o emergencias en la zona.

La obra requirió un año de planificación previa, proceso que incluyó estudios sobre los conductos, la formulación de planos técnicos y la fabricación a medida de piezas especiales.

El consorcio encabezado por Rowing S.A., la empresa de Walter Román, presentó la oferta económica más alta para quedarse con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al proponer u$s340,2 millones durante la apertura de sobres realizada este jueves a las 10.

Tránsito afectado en la zona



A raíz de la apertura efectuada en la calzada para ejecutar el recambio, el tránsito sobre la Avenida de los Constituyentes, a la altura de La Pampa, permanecerá reducido a un solo carril por mano hasta que se completen las tareas de repavimentación.

Desde la compañía informaron que la red cuenta con más de 6.000 válvulas en sus cañerías principales y recordaron que los usuarios pueden realizar consultas mediante el chatbot en aysa.com.ar/aysa_bot, en las redes oficiales de la empresa o a través de la línea telefónica gratuita 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

