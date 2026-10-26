A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 26 de octubre

A cuánto cerró el euro blue hoy, 23 de octubre

Este lunes 26 de octubre de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.822,75 para la venta y $1.861,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 23 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cerró este lunes 26 de octubre a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

Las acciones de empresas brasileñas se hunden más de 23% en las primeras operaciones del premarket

A cuánto cerró el euro tarjeta este viernes 23 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cerró en el mercado a $2.319,11 para la compra este lunes 26 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 23 de octubre

Cómo cerró el euro en los bancos de Argentina este 23 de octubre

Este lunes 26 de octubre, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.795 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Tras la sorpresa de Lula, el mercado anticipa un lunes de tensión, caída de activos y mayor presión cambiaria

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 23 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 26 de octubre, cerró en el mercado paralelo a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.