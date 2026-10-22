A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 22 de octubre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 22 de octubre

Este jueves 22 de octubre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.867,75 para la venta y $1.828,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 22 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este jueves 22 de octubre a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta este jueves 22 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.318,95 para la compra este jueves 22 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 22 de octubre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este 22 de octubre

Este jueves 22 de octubre, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.795 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 22 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 22 de octubre, cotiza en el mercado paralelo a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.