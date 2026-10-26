A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 26 de octubre

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 26 de octubre

El dólar blue hoy cerró este lunes 26 de octubre a un valor en el mercado de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 26 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 23 de octubre el dólar oficial cerró a $1.505,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

Jubilaciones, desempleo y asignaciones: a quiénes corresponde el cobro de ANSES del lunes 26 de octubre

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy lunes 26 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.557,40​ para la compra y $1.563,90​ para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 23 de octubre

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 26 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró hoy lunes 26 de octubre a $1.649,20​ para la compra y $1.654 para la venta.

Las acciones de empresas brasileñas se hunden más de 23% en las primeras operaciones del premarket

A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, viernes 23 de octubre a $2.015 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este lunes 26 de octubre en $1.639,39 para la compra y $1.648,33 para la venta.

AySA propone nuevos aumentos en las tarifas del agua: cuánto pagarían los usuarios y qué pasará con los subsidios

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 707 puntos básicos este lunes 26 de octubre.