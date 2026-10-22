A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 22 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este jueves 22 de octubre a un valor en el mercado de $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 22 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 22 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 22 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.546,40 para la compra y $1.547,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 22 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 22 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 22 de octubre a $1.633,10 para la compra y $1.633,60 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 22 de octubre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto coitiza este jueves 22 de octubre en $1.629,31 para la compra y $1.631,79 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 661 puntos básicos este jueves 22 de octubre.