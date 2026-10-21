Dólar blue hoy: se mantiene en los $1.570 este miércoles 21 de octubre luego de una suba de $15

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 21 de octubre

El dólar blue hoy cerró este miércoles 21 de octubre a un valor en el mercado de $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 21 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 21 de octubre el dólar oficial cerró a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

RDEco: las señales de alerta detrás de la estabilidad cambiaria

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 21 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.546,40 para la compra y $1.547,60 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 21 de octubre

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 21 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró hoy miércoles 21 de octubre a $1.633,10 para la compra y $1.633,60 para la venta.

Lamelas anunció US$ 20.000 millones en inversiones y condicionó el apoyo de EE.UU. para después de 2027

A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, miércoles 21 de octubre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este miércoles 21 de octubre en $1.629,31 para la compra y $1.631,79 para la venta.

Un empresario del sector textil entró en concurso preventivo junto a la empresa Hilado

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 661 puntos básicos este miércoles 21 de octubre.