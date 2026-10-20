Un empresario del sector textil entró en concurso preventivo junto a la empresa Hilado

En medio de la crisis de la industria textil, la Justicia de la provincia de la Rioja decretó la apertura del concurso preventivo de Teodoro “Teddy” Karagozian, dueño del grupo TN&Platex, en conjunto con la empresa Hilado, perteneciente al grupo.

La resolución fue tomada por la Sala Unipersonal N° 5 de la Camara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción, a cargo del Dr. Walter Miguel Peralta. La solicitud la había presentado Karagozian el 26 de junio pasado.

El concurso preventivo pedido por el deudor tiene como objetivo superar la cesación de pagos mediante un acuerdo con sus acreedores.

La industria textil profundiza su crisis con fuerte caída de la producción, menos empleo y fábricas trabajando a media máquina

Las presentaciones de pedidos de verificación de créditos de los acreedores ante la Sindicatura podrán realizarse hasta el 30 de noviembre próximo. El 10 de febrero de 2027 se presentará Informe Individual y el 12 de marzo el Informe General.

En febrero de este año, la firma Hilado había solicitado formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores y en mayo le fue concedido.

“La compañía ha identificado una convergencia de variables críticas que han erosionado la rentabilidad del sector durante el último ciclo operativo, como la contracción del mercado interno, reflejada en una caída sostenida en el consumo doméstico que limita la capacidad de absorción de la producción local”, señaló la compañía.

A ello le sumaron la “asfixia financiera” en 2025 y un deterioro de márgenes debido a la presión competitiva, que llevó a diversos actores del rubro a comercializar productos por debajo de sus costos de reposición.

La situación del sector textil

La actividad textil en julio cayó 13% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja de 22,6% en los primeros siete meses de 2026. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), se mantiene en los niveles más bajos de los últimos tres años. El textil utilizó menos de la mitad de su capacidad instalada: 45,3% en julio, frente al 58,2% del conjunto de la industria.

Por su parte, los precios de prendas de vestir, cuero y calzado aumentaron un 11% interanual en agosto, frente a una inflación general del 33,5%. Los precios mayoristas textiles también crecieron por debajo del conjunto de las manufacturas.

Por otra parte, también se aceleró la disminución de establecimientos textiles y de confección. El promedio pasó a 43 establecimientos menos por mes. En junio se contabilizaron 4.282 establecimientos, 517 menos que un año atrás.

“El sector textil, junto con confección, cuero y calzado, concentró la mitad de los empleos industriales que se perdieron en junio, aunque representa poco más del 8% del empleo industrial. Las empresas quieren trabajar, pero la industria textil opera con más de la mitad de su capacidad sin utilizar. Necesitamos condiciones que permitan sostener la producción y el trabajo en la Argentina. Recuperar el empleo y la capacidad productiva que se pierden es cada vez más difícil”, señaló Celina Pena, Gerenta General de FITA.

LM/ML