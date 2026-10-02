La crisis de la industria textil argentina se profundizó durante 2026, con una actividad que acumuló una caída del 22,6% en los primeros siete meses del año y una pérdida de empleo que se aceleró hasta alcanzar 16.536 puestos formales en la comparación interanual. Según el informe de septiembre de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el sector se mantiene en los niveles de producción más bajos de los últimos tres años, mientras también retrocedieron la utilización de la capacidad instalada, la inversión y la cantidad de establecimientos.

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La actividad textil cayó 13% interanual en julio y acumuló una contracción del 22,6% frente a los primeros siete meses de 2025. El desempeño fue incluso peor que el de la industria en general, que registró bajas del 4,9% interanual y del 2,6% en el acumulado del año.

Dentro del sector, tejidos y acabados registró el mayor retroceso, con una caída acumulada del 35,1%, mientras que la preparación de fibras de uso textil disminuyó 15,4%, los hilados de algodón retrocedieron 17,5% y otros productos textiles bajaron 17,1%. FITA advirtió que “no hay señales de recuperación” y señaló que la actividad permanece estancada en esos bajos niveles desde fines de 2025.

Fuente: FITA

La industria textil opera con menos de la mitad de su capacidad

El deterioro también quedó reflejado en el uso de las instalaciones productivas. En julio, el sector textil utilizó apenas el 45,3% de su capacidad instalada, 1,3 puntos porcentuales menos que en junio y 0,9 puntos por debajo de julio de 2025. La industria en su conjunto operó al 58,2%, lo que dejó una brecha de 12,9 puntos porcentuales frente al sector textil.

Fuente: FITA

FITA calificó este deterioro como “estructural” y señaló que la utilización de la capacidad instalada pasó de oscilar entre 50% y 60% durante 2023 a ubicarse entre 30% y 50% desde 2024, con mínimos cercanos al 30% hacia fines de 2025. La contracción se aceleró desde mediados del año pasado y, desde entonces, el indicador se estabilizó alrededor del 40%.

La menor actividad estuvo acompañada por un fuerte retroceso de la inversión. Entre enero y agosto, las importaciones de maquinaria textil alcanzaron u$s78 millones, un 31,2% menos que los u$s113 millones registrados durante el mismo período de 2025. La mitad correspondió a maquinaria de lavado, seguida por equipos de hilatura, con 13%, y máquinas de coser, con 11%.

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Se aceleró la pérdida de puestos de trabajo

El empleo exhibió otra de las señales de la crisis. En junio, el agregado de textil, confección, cuero y calzado contabilizó 92.531 puestos formales, lo que implicó la pérdida de 1.284 empleos solo frente a mayo y de 16.536 respecto de junio de 2025. Desde diciembre de 2023, la reducción acumulada alcanza los 28.322 puestos de trabajo.

Fuente: FITA

La contracción tuvo un peso desproporcionado dentro del empleo industrial. Aunque el agregado textil, confección, cuero y calzado representa el 8,4% de los puestos de la industria, explicó el 50% de la pérdida mensual y el 31% de la caída interanual. En toda la industria se contabilizaron 1,1 millones de puestos formales, 2.562 menos que un mes antes y 52.554 por debajo del nivel de un año atrás.

El ajuste también alcanzó a la cantidad de establecimientos. En junio había 1.939 establecimientos textiles, 175 menos que un año antes, mientras que en confección se contabilizaron 2.343, con una pérdida interanual de 342. En conjunto, ambos sectores sumaron 4.282 establecimientos, 517 menos que en junio de 2025.

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Menos insumos importados y más prendas terminadas

El informe de FITA detectó, a su vez, un cambio en la composición de las importaciones. Entre enero y agosto, las compras externas de toda la cadena alcanzaron 206.000 toneladas por u$s1.063 millones, con bajas interanuales del 20,3% en cantidades y del 8,8% en valor. En el caso específico de los productos textiles, se importaron 120.000 toneladas por u$s335 millones, con retrocesos del 31,8% y 36,7%, respectivamente.

Sin embargo, mientras retrocedieron los insumos y productos intermedios, crecieron los bienes finales. En el acumulado del año disminuyeron las importaciones de materias primas un 28,6%, hilados un 42,6%, tejidos planos un 52,7% y tejidos de punto un 31,8%; en contraste, las compras externas de prendas aumentaron 53,5% y las de confecciones, 21,8%.

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En paralelo, las exportaciones textiles acumularon hasta agosto un crecimiento del 136,3% en cantidades y del 60,7% en valor, hasta 8.000 toneladas por u$s23 millones. Sin embargo, FITA advirtió que se trata de “volúmenes muy pequeños”, por lo que operaciones puntuales pueden provocar fuertes variaciones porcentuales, y señaló que el incremento de las ventas externas textiles resulta marginal frente al total de la cadena.

GZ/ff