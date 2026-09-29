Crisis textil: proveedora de Portsaid, Rapsodia y Le Utthe entra en concurso de acreedores

La empresa textil Jutex SRL, proveedora de reconocidas marcas como Portsaid, Rapsodia y Le Utthe, entró en concurso preventivo acumular más de $170 millones de pesos y más de medio centenar de cheques rechazados.

La apertura formal del concurso preventivo de acreedores fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°13, a cargo del juez Fernando Javier Perillo, luego de que la compañía solicitara el amparo judicial.

"Los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo (3/7/2026) y sus garantes deberán formular ante la sindicatura el pedido de verificación de sus créditos hasta el día 30 de noviembre de 2026", indica el texto del Juzgado.

La actividad económica cayó 2,9% en julio y encendió las alarmas por la recesión

El deterioro financiero de la compañía se hizo visible durante el primer semestre del año. La deuda de Jutex alcanzó los $710,3 millones, distribuidos entre entidades bancarias públicas y privadas, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía, según reportes crediticios basados en la Central de Deudores del Banco Central.

Los mayores montos adeduados son con Banco Galicia ($175.119), Banco de la Nación Argentina ($173.145) y Banco Provincia ($135.915).

A este pasivo se sumó el registro de 53 cheques rechazados entre febrero y julio por un valor total de $191,4 millones. La textil apenas logró cancelar 8, por lo que 45 continúan impagos sumando una deuda de $173,6 millones.

En la dinámica del sector textil, que exige financiar con anticipación la compra de insumos, confección y logística hasta el cobro de las colecciones, el corte del crédito terminó sofocando el circuito operativo de la empresa.

La firma fue fundada en 2009 por Guillermo Leopoldo Rodríguez y Jacobo Daniel Azubel, enfocando su modelo de negocio en la fabricación para terceros. Desde sus instalaciones organizaba la producción integral de prendas que luego llegaban a los locales comerciales bajo las etiquetas de marcas de renombre como Rapsodia, Portsaid, Le Utthe, Jazmín Chebar, Desiderata, Penguin, Paula, La Martina, Roxy y Quiksilver.

El momento de mayor visibilidad se dio a principios de 2023, cuando se presentó el proyecto de expansión La Rioja Textil, que contemplaba una inversión proyectada de $60 millones orientada a confeccionar hasta 30.000 prendas mensuales.

Crisis textil

De acuerdo con datos de la Fundación ProTejer, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, desde diciembre de 2023 a mayo de 2026, se perdieron 1.013 empresas de la cadena textil, indumentaria, cuero y calzado (-16,5%). El total de empresas cerradas en toda la industria manufacturera fue de 4.162 a mayo de 2026, lo que implica que casi 1 de cada 4 cierres industriales (24%) corresponde a esta cadena de valor. "Para tomar dimensión, en el último año cerraron 2,5 empresas del sector por día".

En cuanto al panorama laboral, la cadena sufrió una fuerte pérdida de puestos de trabajo registrados: en casi tres años la caída fue del -22,2%, la más alta de todos los sectores de la economía relevados. "De los 83.761 puestos de trabajo perdidos en la industria manufacturera en ese período, 26.851 correspondieron al sector textil, indumentaria y calzado, es decir, un tercio (32%) de toda la destrucción de empleo industrial".

LM