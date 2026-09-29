Fernando Camusso advirtió sobre la deuda en pesos: "Hay un marco internacional adverso"

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, advirtió que el Gobierno enfrenta una semana con desafíos importantes en materia de deuda en pesos, en medio de un escenario financiero cada vez más exigente. En diálogo con Canal E, planteó que el contexto global y las señales del mercado local obligan a un manejo muy cuidadoso de las variables.

El análisis se dio en la jornada de una licitación de deuda en pesos. Según se planteó en la entrevista, los vencimientos en pesos hasta diciembre de 2027 equivalen a más de 100.000 millones de dólares, un volumen que podría tener consecuencias sobre las tasas de interés.

Un marco internacional adverso

Para Camusso, el punto de partida es el escenario externo: "hay un marco internacional adverso". El riesgo país ya se ubica por encima de los 600 puntos, con el Bonar 2027 rindiendo cerca de 4,7% y el Bonar 2028 casi en 12%.

El especialista remarcó que hoy se venden bonos de todo el mundo: títulos de Estados Unidos a lo largo de toda la curva, bonos japoneses, alemanes y también los argentinos. En ese sentido, sostuvo que el país dejó de estar desacoplado y que "el mundo te empezó a ver como un país un poco más normal", algo que tiene aspectos positivos y negativos.

Economía bimonetaria: el mercado de pesos y el de dólares

El director de Rafaela Capital recordó que "Argentina tiene una economía bimonetaria". Por eso, la contracara del mercado de pesos es siempre el mercado de dólares, y un contexto internacional complicado impacta en ambos.

Camusso señaló que, si las tensiones se trasladan a la curva de pesos, el Gobierno necesitará contener la tasa de interés para renovar vencimientos importantes. Aclaró que esa curva está compuesta por bonos del Tesoro, es decir, por los instrumentos considerados menos riesgosos y los que integran los fondos comunes de inversión de dinero.

Tasa forward y riesgo electoral

Uno de los datos que el analista consideró más relevantes fue la tasa forward, la tasa implícita adicional entre 2027 y 2028, que saltó al 19%. Para explicarlo, planteó un ejercicio hipotético: quien compra un Bonar con vencimiento a fines de 2027 obtiene una TIR de 4,8%, pero si reinvierte lo que cobra, la tasa de ese año siguiente es mucho mayor.

Según Camusso, "ese año tiene incorporado todo el riesgo electoral". Además, aseguró que "el mercado lo está incorporando y lo está incorporando fuerte", con posibles repercusiones sobre la curva en pesos.

El dilema entre tasa y tipo de cambio

El economista describió una encrucijada para las autoridades: "o esto lo manejás con tasa o lo manejás con mayor contención del tipo de cambio". Si se prioriza contener el dólar oficial con tasas más altas, aparece un problema para rolear deuda, porque el mercado pediría todavía más rendimiento.

Como señal de la tensión, mencionó que el tipo de cambio oficial saltó a 1.529 pesos, contra un cierre de 1.525 el viernes, mientras las tasas de caución se mantienen relativamente estables. En ese marco, aseguró que "empezamos a manejar dos precios de la economía", en referencia a que las tasas del programa monetario deberían ajustarse a la oferta y la demanda.

Reservas que no acompañan

Otro factor de preocupación es la acumulación de divisas. Camusso recordó que el Banco Central compró netos algo más de 2.000 millones de dólares en julio, casi 780 millones en agosto y poco más de 200 millones en lo que va de septiembre.

Reconoció que hubo un pago al FMI, pero remarcó que se pudo acumular muy poco. A eso se suma que el agro, principal aportante de divisas, atraviesa un período flojo de liquidaciones, por lo que "la compra de reservas no está acompañando".

Mayor dolarización de carteras

El analista también observó un mayor nivel de dolarización de carteras, con más ventas de futuros y mayor tenencia de títulos en manos privadas, además del goteo de las personas que compran dólares por el banco. Sobre este punto, el conductor del programa agregó que habrá que seguir de cerca los rescates de fondos money market y los eventuales traspasos de plazos fijos a dinero en cuenta.

Camusso coincidió con ese planteo y lo ubicó dentro del mismo cuadro: mayor riesgo electoral, menor acumulación de reservas y un mercado internacional que no ayuda.

Un tramo final de año exigente

De cara a lo que resta del año, el director de Rafaela Capital admitió que la curva de pesos estuvo muy volátil y luego se acomodó, pero advirtió que eso no descarta nuevos sobresaltos. También planteó que, con este nivel de riesgo país, el Gobierno podría no salir a emitir más Bonares en las licitaciones y que habrá que ver cómo evolucionan los mercados internacionales.

Para el especialista, se trata de "ciertamente complejas para la sintonía fina que vos tenés que tener de aquí a fin de año", en un contexto donde hay "una disyuntiva que no es menor" entre cuidar la tasa y contener el dólar.