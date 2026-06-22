Fernando Camusso: “Hay una suerte de incertidumbre respecto a si la Argentina podía salir o no a los mercados internacionales”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, dialogó con Canal E y evaluó la posibilidad de que Argentina acceda a financiamiento internacional por hasta 5.000 millones de dólares y explicó cómo impactaría en el programa financiero del país.

Camusso sostuvo que, “algo de esto estábamos esperando” y señaló que existía incertidumbre sobre el regreso de Argentina a los mercados internacionales. “Hay una suerte de incertidumbre respecto a si la Argentina podía salir o no a los mercados internacionales”, explicó.

Cómo se obtendrá el financiamiento internacional

Según desarrolló, la operación podría realizarse mediante una emisión de bonos bajo ley extranjera: “Probablemente sea una emisión de bonos, veremos con qué colaterales”. Además, remarcó la importancia del calendario financiero: “Me parece que es un buen timing que ya a mediados de este año empecemos a trabajar el año que viene”.

Camusso explicó que Argentina enfrenta un programa financiero relevante para los próximos años: “Estamos en algo más de 30.000 millones de dólares en el programa financiero de este año y del año que viene”.

El Gobierno y los montos a recaudar para 2027

En ese contexto, detalló que una parte importante ya estaría cubierta: “Prácticamente unos 13.000 millones los tenés cerrados en este año”. Por eso, consideró clave avanzar con anticipación: “Si ya empezás a comprometer y podés salir a colocar 5.000, bueno, el monto necesario para cubrir el 2027”.

Al analizar la evolución del dólar, el entrevistado sostuvo que el mercado observa especialmente el comportamiento del tipo de cambio real. “Nosotros seguimos sosteniendo que el dólar medido con la única medida que hay, que existe, que es el índice de tipo de cambio real, lo vemos bastante bajo”, afirmó.

Luego, manifestó que puede existir un reacomodamiento del mercado cambiario: “Nos parece que puede haber algún reacomodamiento del tipo de cambio”. Sobre la suba del dólar contado con liquidación, explicó: “El CCL es mercado puro, la realidad es que puede haber diferentes circunstancias”.