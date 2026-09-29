Niveles récord de producción agrícola: “Las proyecciones muestran que podemos estar superando los USD 41.000 millones”

El gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa, analizó para Canal E que Argentina podría volver a alcanzar niveles récord de producción agrícola durante la campaña 2026/27.

“Los factores son varios, todos operando, digamos, en un sentido positivo para lograr estos niveles”, señaló Ramiro Costa. Según explicó, el punto de partida es una campaña anterior también récord: “Estamos hablando de volver a esos mismos niveles, incluso quizás superarlos”.

Se estiman fuertes rendimientos en la producción agrícola

Entre los principales factores mencionó el clima, los precios internacionales y las decisiones de inversión de los productores. “Estamos ante un año que se espera sobreveedor y en años de estas características, los rendimientos por hectáreas expresan un potencial muy alto y eso ayuda de manera considerable”, sostuvo.

Además, destacó el comportamiento de la inversión: “Hoy vemos que el 80% de los consultados están con proyecciones de invertir tanto o más que el año anterior”.

Para Costa, la reducción de los derechos de exportación también modificó el escenario productivo. “La baja de retenciones hace que en Argentina recibamos un precio más cercano a los precios internacionales”, afirmó.

Cuántos dólares ingresarían por el aumento de las exportaciones agropecuarias

El escenario productivo tendría un impacto directo sobre las exportaciones agropecuarias. “Nuestras proyecciones nos muestran que podemos estar superando los 41.000 millones de dólares”, indicó el entrevistado, lo que representa un crecimiento respecto del año anterior. La estimación oficial de la Bolsa de Cereales alcanza los USD 41.497 millones.

También destacó el impacto fiscal y económico: “Proyectamos más de 15.000 millones de dólares de pagos de impuestos”. Mientras que el aporte del sector al producto agroindustrial rondaría los USD 54.000 millones.